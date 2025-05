Eine Szene, die Mkhitaryan für immer verfolgen wird

„Ich werde den Rest meines Lebens wohl daran denken, eine Abseitsstellung um zwei oder drei Zentimeter ... Wir hätten im entscheidenden Moment in Führung gehen können“, sagte der enttäuschte Inter-Star nach dem Spiel.

Bei der Szene in der 75. Minute hatte Doppeltorschütze Denzel Dumfries mit seiner flachen Hereingabe den in den Strafraum geeilten Mkhitaryan gefunden, der aus leicht spitzem Winkel Barca-Torhüter Wojciech Szczesny überwinden konnte.

Champions League: Mkhitaryan glaubt an Inter-Chance

So blieb es beim 3:3-Unterschieden, was für den 36-Jährigen nach der hergegebenen 2:0- und 3:2-Führung zwar ein wenig enttäuschend ist - doch gleichzeitig ist die Ausgangslage für Inter nach dem Remis in Barcelona alles andere als schlecht.