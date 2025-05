Ex-Real-Star mit provokantem Post

Nach dem spektakulären Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona sorgt Ex-Real-Star Marcelo für Unruhe im Netz.

Nach dem spektakulären Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Inter Mailand und dem FC Barcelona sorgt Ex-Real-Star Marcelo für Unruhe im Netz.

Der langjährige Real-Madrid-Star Marcelo hat nach dem dramatischen Halbfinal-Aus des FC Barcelona mit provokanten Posts in den Sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

„Meine Güte, was für ein Spiel!“, schrieb der Brasilianer bei X nach dem 4:3-Sieg von Inter Mailand im Rückspiel. Und er fügte ein langgezogenes „Aber“ in Kombination mit einem blauen Punkt hinzu - was als Symbol für die Nerazzurri gedeutet werden kann.