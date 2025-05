Im Champions-League-Halbfinale! Premiere für deutsches Barca-Juwel

Premiere für Noah Darvich ! Das deutsche Mittelfeldjuwel hat es erstmals in den Champions-League -Kader des FC Barcelona geschafft.

In dieser Saison gehörte der U17-Welt- und -Europameister zweimal in La Liga zu Barcelonas Kaders, zuletzt beim 2:1-Sieg bei Real Valladolid am vergangenen Samstag. Auf seinen ersten Profieinsatz muss der gebürtige Freiburger aber weiterhin warten.