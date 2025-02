Ex-Freiburger Noah Darvich bei Barca vor nächstem Schritt

Christian Streich wollte eigentlich nichts mehr zu dem Thema sagen. „Es ist alles geschwätzt. Es gibt nix mehr zu sagen“, gab sich der damalige Trainer des SC Freiburg im Sommer 2023 einsilbig. „Gut, alles okay. Das Leben geht weiter. Schade, aber was sollen wir jetzt machen oder sagen?“

Die Rede war von Noah Darvich, dessen Wechsel vom SC Freiburg zum FC Barcelona vor der Saison 2023/24 für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte. 2,5 Millionen Euro Ablöse zahlten die Katalanen für den damals 16-Jährigen und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus - samt in Spanien nicht unüblicher Ausstiegsklausel in astronomischer Höhe von einer Milliarde Euro.

„Es wäre das Einfachste gewesen, in Freiburg zu bleiben“

Sechs Jahre genoss der gebürtige Freiburger die fußballerische Ausbildung in der dortigen Fußballschule. Und die Verantwortlichen machten keinen Hehl daraus, dass sie die Entwicklung des talentierten Offensivspielers gerne weiter begleitet hätten. „Wir tun immer alles - und irgendwo kommst du dann auch an Grenzen. Dann passieren Dinge, worüber du nicht so glücklich bist“, sagte Streich damals.

Darvich bei Barca vor nächstem Karrieresprung

Über eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Barcelona steht Darvich nun an der Schwelle zum nächsten Karrieresprung. Vergangene Woche durfte der mittlerweile 18-Jährige wieder bei den Profis mittrainieren – für das Spiel gegen Rayo Vallecano (1:0) am Montag wurde er dann allerdings nicht von Cheftrainer Hansi Flick berücksichtigt.

So bleibt der 23. November 2024 das bisherige Highlight für Darvich beim FC Barcelona: Beim 2:2 bei Celta Vigo in LaLiga feierte der deutsche Juniorennationalspieler seine Premiere im Profikader, zum Einsatz kam er jedoch nicht.

Dennoch hat Flick den Youngster auf dem Schirm, nahm ihn in der Vorbereitung mit auf die USA-Reise und schenkte ihm in den Testspielen gegen Manchester City und Real Madrid erste Profiminuten. Bereits bei seiner Vorstellung als neuer Barca-Trainer sagte der frühere Bayern-Coach: „Noah ist einer der Jungs von La Masia. Er hat sich wirklich gut entwickelt - physisch und technisch.“

Darvich im Fokus: „Barca reibt sich die Hände“

„Es ist alles im Soll“

Beim FC Barcelona ist Darvich nun ein Talent unter vielen. Entsprechend groß ist der Konkurrenzkampf. Zwar pendelte er bei Barca Atlètic mitunter zwischen Startelf und Bank, doch er stand in dieser Spielzeit bereits häufiger in der Anfangsformation (achtmal) als in der gesamten Vorsaison (sechsmal). Seine Bilanz von zwei Assists in 17 Einsätzen für Barca Atlètic ist jedoch noch ausbaufähig. In seiner Debütsaison gelangen ihm drei Treffer, zwei davon in der Youth League.