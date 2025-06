Champions League: Wohl doch keine PSG-Millionen für Eintracht!

Der Bundesligist Eintracht Frankfurt profitiert offenbar doch nicht von dem Finaltriumph von Paris Saint-Germain in der Champions League . Wie der Kicker berichtet, fließen keine Millionen aus Frankreich nach Deutschland.

Darum gibt es wohl kein Geld für die Eintracht

Kolo Muani, der aktuell an Juventus Turin ausgeliehen ist, spielte in der abgelaufenen Saison schlicht nicht häufig genug für PSG in der Champions League, um die Vertragsklauseln zu aktivieren. Er hätte mindestens die Hälfte der Spiele absolvieren müssen.