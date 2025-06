CL-Finale beschert ZDF gute Quoten

Der Triumph von Paris Saint-Germain im einseitigen Finale der Champions League hat dem TV-Sender ZDF eine gute Einschaltquote beschert. 6,21 Millionen Menschen verfolgten das 5:0 (2:0) der Franzosen gegen Inter Mailand am Samstagabend im Schnitt, der Marktanteil lag insgesamt bei 29,5 Prozent und in der Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren bei 42,5 Prozent.

An die überragende Quote aus dem vergangenen Jahr, als die Niederlage von Borussia Dortmund gegen Real Madrid 12,35 Millionen Zuschauer verfolgt hatten, reichte das Endspiel bei Weitem nicht heran. Im Vergleich zum letzten Finale ohne deutsche Beteiligung 2023, als Inter gegen Manchester City verloren hatte, stieg die Quote aber an (5,56 Millionen).