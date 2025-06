Man darf PSG verachten, aber den Fußball muss man lieben

PSG feiert den lang ersehnten Titel in der Champions League. Das ist eine schlechte Nachricht für Fußballromantiker, Liebhaber des rollenden Balls aber kommen bei dieser Mannschaft voll auf ihre Kosten. Ein Kommentar.

Nein, für Fußballromantiker war dieser Abend des 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena sicherlich kein Glücksfall.

Für Fußballliebhaber aber - es sei denn, sie tragen Inter Mailand im Herzen - war dieser Abend der pure Genuss. Unabhängig von allen Begleiterscheinungen kann man vor dem, was Trainer Luis Enrique und seine Spieler bei diesem 5:0-Sieg da auf dem Rasen erschaffen haben, nur den Hut ziehen.

Nehmen wir nur einmal den frühen Führungstreffer: Der perfekt dosierte Steckpass von Vitinha; die Ruhe und Übersicht von Désiré Doué, der nicht eigensinnig selbst den Abschluss sucht; der unbändige Offensivdrang von Rechtsverteidiger (!) Achraf Hakimi, der mal wieder in Mittelstürmerposition auftaucht und eiskalt vollstreckt.

Bemerkenswert auch seine Geste danach: So oft es gekünstelt wirkt, wenn Fußballprofis gegen ihre Ex-Klubs auf einen Torjubel verzichten, so ehrlich wirkte es ob des Ausdrucks und der Ausgiebigkeit seiner Geste bei Hakimi. So ehrlich gar, dass einige Fans aus der Inter-Kurve ihm spontan Beifall spendeten.