PSG-Platzsturm mit Folgen für DFB? Nun herrscht Klarheit

Am Mittwoch findet im Stadion des FC Bayern das Nations-League-Halbfinale des DFB-Teams gegen Portugal statt.

Am Mittwoch findet im Stadion des FC Bayern das Nations-League-Halbfinale des DFB-Teams gegen Portugal statt.

Der Platzsturm der Anhänger von Paris Saint-Germain in der Münchner Arena wird keine Auswirkungen auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch (21.00/ZDF und DAZN) gegen Portugal haben. „Die beschädigte Fläche wird neu verlegt. Es besteht somit keine Gefahr für die Durchführung des Spiels am Mittwoch“, sagte Arena-Chef Jürgen Muth bei Sky.