Champions League

Champions League: Die Lostöpfe für die Auslosung der Ligaphase

Die Lostöpfe der Champions League

Am Donnerstag ab 18 Uhr wird die Ligaphase der Champions League ausgelost. In diesen Lostöpfen befinden sich die Teilnehmer.
Der "Fantalk" ist zurück. Ab dem 17. September begleiten Basler und Co. die Champions League live aus der legendären 11 Freunde Bar in Essen-Rüttenscheid. Als Vorgeschmack gibt es die besten Szenen der vergangenen Jahre.
Tobias Wiltschek
Die Qualifikation zur Champions League ist beendet. Nach den Rückspielen der Playoffs stehen sämtliche 36 Teilnehmer der Ligaphase fest.

Darunter befinden sich mit Kairat Almaty aus Kasachstan, dem FC Pafos aus Zypern, den Norwegern von Bodö/Glimt und den Belgiern von US Saint-Gilloise vier Debütanten.

Neu ist auch, dass mit einem Sextett aus England erstmals in der Geschichte der Königsklasse sechs Teams aus einer Nation in der Gruppen- bzw. Ligaphase dabei sind.

Die Bundesliga wird vom FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen vertreten.

Am Donnerstag ab 18 Uhr werden die Paarungen der Ligaphase ausgelost (im SPORT1-LIVETICKER). Dabei werden die teilnehmenden Teams in folgende Lostöpfe aufgeteilt.

Die Lostöpfe der Champions League:

Topf 1:

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, FC Liverpool, Inter Mailand, FC Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona

Topf 2:

FC Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, FC Villarreal, Benfica Lissabon, Juventus Turin, Eintracht Frankfurt, Club Brügge

Topf 3:

Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, SSC Neapel, Sporting Lissabon, Olympiakos Piräus, Slavia Prag, Bodö/Glimt, Olympique Marseille

Topf 4:

FC Kopenhagen, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, Union Saint-Gilloise, Qarabag Agdam, Athletic Bilbao, Newcastle United, FC Pafos, Kairat Almaty

Wie schon im vergangenen Jahr werden die Klubs nicht mehr in Gruppen aufgeteilt, sondern acht Gegnern – zwei aus jedem Topf - zugelost.

