Champions League: Hammer-Lose für Frankfurt - und ein besonderes Wiedersehen

Felix Kunkel 28.08.2025 • 21:09 Uhr Eintracht Frankfurt bekommt es in der Champions League mit mehreren namhaften Teams zu tun. Ein besonderes Wiedersehen gibt es beim Duell mit Liverpool.

Auf Eintracht Frankfurt wartet in der Ligaphase der Champions League ein extrem anspruchsvolles Programm. Die Auslosung am Donnerstag bescherte den Hessen unter anderem Duelle mit den europäischen Schwergewichten Liverpool, Barcelona, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid, Tottenham und Napoli.

Für eine besondere Brisanz sorgt das Heimspiel gegen den FC Liverpool: Stürmer Hugo Ekitiké, der die Eintracht erst im Sommer verlassen hatte, kehrt als Gegner in den Frankfurter Stadtwald zurück.

„Ja, das ist schon wieder Geschichte“, antwortete Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung auf die Frage, ob es sich um eine Art Abschiedsspiel von Ekitiké handle. „Wir freuen uns darauf, dass Liverpool kommt und Hugo darf auch gerne herkommen.“

Ekitiké und Wirtz gegen Frankfurt gefordert

Die Eintracht wisse, wie sie Ekitiké verteidigen könne, ergänzte Hardung. Der französische Angreifer hatte in der vergangenen Saison noch 22 Tore für die Hessen erzielt.

Mit dabei bei den Reds ist auch Florian Wirtz, der von Bayer Leverkusen nach England wechselte und erstmals wieder in Deutschland auflaufen wird.

Eine besondere Vorgeschichte hat die Eintracht außerdem mit dem FC Barcelona. Beim Gewinn der Europa League 2022 schaltete die SGE im Viertelfinale die Katalanen aus.

Unvergessen bleibt das Rückspiel im Camp Nou, als rund 30.000 Frankfurt-Fans das Stadion in ein weißes Meer verwandelten. Auch dieses Mal muss das Team von Trainer Dino Toppmöller in der Fremde ran.

Schlechte Erinnerungen an Neapel

Derweil sind die Erinnerungen an die SSC Napoli deutlich weniger positiv. In der Saison 2022/23 scheiterte die Eintracht im Achtelfinale der Champions League am Serie-A-Klub.

Begleitet wurde das Aus von Fan-Ausschreitungen in der italienischen Metropole. Nun führt der Weg erneut ins Stadio Diego Armando Maradona.