Champions-League-Qualifikation: Fenerbahce Istanbul vs. Feyenoord Rotterdam heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 11.08.2025 • 21:30 Uhr Fenerbahce Istanbul kämpft in der Qualifikation der UEFA Champions League um die Teilnahme an der Ligaphase. Gegen Feyenoord Rotterdam braucht es einen Kraftakt.

Für Fenerbahce Istanbul wird es schon vor dem Saisonbeginn der Süper Lig richtig ernst.

Am Dienstag (ab 18.55 Uhr live auf SPORT1) trifft das Team von Trainer José Mourinho im Drittrunden-Rückspiel der UEFA Champions-League-Qualifikation auf Feyenoord Rotterdam.

UEFA Champions-League-Qualifikation: So können Sie Fenerbahce Istanbul vs. Feyenoord Rotterdam heute live verfolgen

TV: SPORT1

Livestream: -

- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im Hinspiel konnten sich die Niederländer mit 2:1 in Rotterdam durchsetzen.

Fenerbahce muss treffen

Fenerbahce muss somit im heimischen Stadion mindestens ein Tor schießen, um seine Chancen auf die Teilnahme an der Hauptrunde der UEFA Champions League zu erhalten.