Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions-League-Qualifikation: Fenerbahce Istanbul vs. Feyenoord Rotterdam heute LIVE im TV, Stream & Ticker

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Champions-League-Quali im Free-TV

Fenerbahce Istanbul kämpft in der Qualifikation der UEFA Champions League um die Teilnahme an der Ligaphase. Gegen Feyenoord Rotterdam braucht es einen Kraftakt.
José Mourinho muss mit seinem Team gegen Fenerbahce Istanbul treffen
José Mourinho muss mit seinem Team gegen Fenerbahce Istanbul treffen
© IMAGO/Orange Pictures
SPORT1
Fenerbahce Istanbul kämpft in der Qualifikation der UEFA Champions League um die Teilnahme an der Ligaphase. Gegen Feyenoord Rotterdam braucht es einen Kraftakt.

Für Fenerbahce Istanbul wird es schon vor dem Saisonbeginn der Süper Lig richtig ernst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Dienstag (ab 18.55 Uhr live auf SPORT1) trifft das Team von Trainer José Mourinho im Drittrunden-Rückspiel der UEFA Champions-League-Qualifikation auf Feyenoord Rotterdam.

UEFA Champions-League-Qualifikation: So können Sie Fenerbahce Istanbul vs. Feyenoord Rotterdam heute live verfolgen

  • TV: SPORT1
  • Livestream: -
  • Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im Hinspiel konnten sich die Niederländer mit 2:1 in Rotterdam durchsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fenerbahce muss treffen

Fenerbahce muss somit im heimischen Stadion mindestens ein Tor schießen, um seine Chancen auf die Teilnahme an der Hauptrunde der UEFA Champions League zu erhalten.

Der Gewinner des Duells muss sich im Anschluss in den Playoffs gegen Benfica Lissabon oder OGC Nizza durchsetzen, um die Ligaphase zu erreichen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite