Drei Hammerlose! FC Bayern reagiert

Julius Schamburg 28.08.2025 • 20:34 Uhr Bayern München hat in der Champions League attraktive Aufgaben vor der Brust. Max Eberl spricht von „Highlights für jeden Fan“ - Manuel Neuer blickt dem Wiedersehen mit Paul Wanner entgegen. SPORT1 fasst die Reaktionen der Bayern zusammen.

Der FC Bayern hat in der Ligaphase der Champions League drei echte Kracherduelle vor sich. Die Bayern-Bosse geben sich kampfeslustig und blicken den Herausforderungen voller Vorfreude entgegen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der deutsche Rekordmeister muss zum Titelverteidiger Paris Saint-Germain und empfängt den Klub-WM-Champion FC Chelsea. Außerdem steht ein Auswärtsspiel beim FC Arsenal an.

Eberl gibt sich kampfeslustig

„Der FC Bayern unter anderem gegen Paris, Chelsea und Arsenal – da steckt viel drin, das sind echte Highlights für jeden Fan", wird Sportvorstand Max Eberl auf der eigenen Vereinswebsite zitiert: „Solche Begegnungen haben alles, was Fußball ausmacht.“

Außerdem sind die Bayern gegen Club Brügge (H), Sporting Lissabon (H), die PSV Eindhoven (A), Union Saint Gilloise (H) und Pafos FC (A) gefordert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderungen und werden in jedem Spiel alles abrufen, um unsere Ziele zu erreichen“, zeigte sich Eberl zuversichtlich.

Wiedersehen mit Wanner

Manuel Neuer sieht im FC Chelsea einen starken Gegner. „Sie haben gerade die Klub-WM gewonnen.“ Mit PSG trifft man auf einen alten Bekannten, es kommt zur Neuauflage des Endspiels 2020 (Endstand: 1:0 für Bayern). „PSG kennen wir aus vielen Begegnungen – es ist immer besonders, gegen die besten Mannschaften zu spielen", so Neuer.

Außerdem kommt es zum Wiedersehen mit Paul Wanner. Das Offensiv-Juwel war im Sommer zur PSV Eindhoven gewechselt und unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag. „Eindhoven ist Meister in den Niederlanden und hat immer wieder deutsche Spieler wie jetzt Paul Wanner in seinen Reihen“, erklärte Neuer im Rahmen der Pressemitteilung.

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen blickt ebenfalls gespannt auf die neue Champions-League-Saison und spricht von einer „stark besetzten Vorrunde“ für die Bayern.

{ "placeholderType": "MREC" }