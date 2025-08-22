Fünf-Jahres-Deal! Wanners Bayern-Abgang fix

Christopher Mallmann , Johannes Behm 22.08.2025 • 12:19 Uhr Der FC Bayern vermeldet den Abgang von Top-Talent Paul Wanner. Der 19-Jährige wechselt in die Niederlande und bekommt eine besondere Rückennummer.

Paul Wanner verlässt den FC Bayern und wechselt fest zur PSV Eindhoven. Was sich die vergangenen Tage bereits abgezeichnet hatte, gaben Bayern und der niederländische Klub offiziell am Freitag bekannt.

„Paul Wanner kam im Alter von 13 Jahren an den FC Bayern Campus, hat sich dort kontinuierlich entwickelt, wurde zum Juniorennationalspieler und konnte sich für den Profibereich empfehlen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, wurde Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung des deutschen Rekordmeisters zitiert.

Wanner: „Weiß, dass dieser Schritt der richtige ist“

Wanner unterschreibt beim Klub des früheren BVB- und Leverkusen-Coachs Peter Bosz einen Fünfjahresvertrag und bekommt die Rückennummer 10.

„Ich bin überglücklich, hier zu sein und von nun an für den PSV spielen zu dürfen. Ich möchte so viel wie möglich zum Erfolg hier beitragen und dem Verein mit Toren und Vorlagen helfen. Ich fühle mich dieser Herausforderung vollkommen gewachsen und weiß, dass dieser Schritt der richtige ist“, sagte Wanner.

Laut Sky erhält Bayern 15 Millionen Euro Ablöse, die sich durch Boni noch weiter erhöhen kann. Zudem soll sich der FCB eine Rückkaufoption für den vielversprechenden Youngster gesichert haben.

„Wir haben immer noch Zugriff auf den Spieler. Also er ist nicht komplett weg“, hatte Eberl am Donnerstag bestätigt.

Bayern-Vorstand Eberl übte Kritik

Startet Wanner in den Niederlanden durch, könnten die Bayern ihn also für eine festgeschriebene Ablöse zurückholen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Die vergangenen beiden Saisons war der offensive Mittelfeldspieler der Münchner verliehen worden - zunächst in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg, anschließend zu Erstligist und Conference-League-Teilnehmer Heidenheim.

„Es kommt auf die Spieler an, ob sie besser werden und sich Herausforderungen stellen wollen“, sagte Eberl am Donnerstag über den sich anbahnenden Wechsel von Wanner und ließ deutlich durchblicken, dass er sich von Wanner mehr Willen gewünscht hätte, sich bei Bayern durchzubeißen.

Viele warme Worte von PSV

Umso euphorischer wird Wanner nun in Eindhoven empfangen, wo ihn Manager Earnest Stewart mit vielen warmen Worten in Empfang nimmt.

„Paul ist ein kreativer, dynamischer, offensiver und moderner Mittelfeldspieler“, wird Stewart zitiert: „Er ist ein offener Junge, der viele Fragen stellt. Einer mit dem Willen, besser zu werden, das merkt man in allen Gesprächen. Paul ist eine sehr willkommene Verstärkung für den PSV, wir sind sehr glücklich. Wir sehen eine wundervolle Zukunft für ihn in Eindhoven, sportlich und menschlich.“

