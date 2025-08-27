Champions League! Großer Erfolg für Moukoko und Kopenhagen

SPORT1 27.08.2025 • 23:48 Uhr Der ehemalige BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko qualifiziert sich mit dem FC Kopenhagen für die Champions League. Derweil scheitert José Mourinho mit Fenerbahce Istanbul an Benfica Lissabon.

Großer Jubel bei Youssoufa Moukoko! Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund hat sich mit dem FC Kopenhagen für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert und dabei eine bedeutende Rolle gespielt.

Beim 2:0-Erfolg gegen den FC Basel traf der eingewechselte Moukoko in der 84. Minute vom Elfmeterpunkt und sorgte damit für die Entscheidung.

„Dieser Schuss hat dem FC Kopenhagen gerade eine Viertelmilliarde Kronen eingebracht“, schrieb die dänische Zeitung tipsbladet über Moukokos Elfmeter.

Andreas Cornelius hatte Kopenhagen unmittelbar nach Wiederanpfiff in Führung gebracht (46.). Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Mourinho scheitert mit Fenerbahce

Derweil hat Startrainer José Mourinho mit Fenerbahce Istanbul die Qualifikation verpasst. Der türkische Fußball-Vizemeister verlor nach dem torlosen Hinspiel das Playoff-Rückspiel bei Benfica Lissabon 0:1 (0:1) und spielt wie in der Vorsaison in der Europa League.

Kerem Aktürkoglu (35.) erzielte das entscheidende Tor für die Portugiesen, die wegen einer Gelb-Roten Karte (82.) für Istanbuls Talisca das Ergebnis in Überzahl über die Zeit brachten.

Mourinho, der vor 25 Jahren für wenige Monate Trainer von Benfica gewesen war, scheiterte somit wie im Vorjahr in der Champions-League-Qualifikation: Damals waren Fenerbahce und „The Special One“ dramatisch gegen OSC Lille ausgeschieden.

Brügge und Qarabag Agdam qualifiziert

Außerdem qualifizierten sich am Donnerstag der belgische Vizemeister Club Brügge, sowie der kasachische Serienmeister Qarabag Agdam für die Königsklasse.

Die Spielansetzungen der Ligaphase werden am Donnerstag (18 Uhr) in Monaco ausgelost. Aus der Bundesliga befinden sich Bayern München, Borussia Dortmund, Vizemeister Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in den Lostöpfen.

