Champions League: Haaland weiter auf Rekordjagd

SID 18.09.2025 • 23:02 Uhr Erling Haaland erzielt gegen Neapel sein 50. Tor in der Champions League. Kein anderer Spieler erreichte diese Marke schneller als der Norweger.

Starstürmer Erling Haaland hat seine eindrucksvolle Torbilanz in der Champions League ausgebaut. Beim 2:0 (0:0) von Manchester City gegen den italienischen Meister SSC Neapel traf der Ex-Dortmunder zur Führung (56.).

Es war sein 50. Treffer im 49. Königsklassen-Spiel - kein anderer Spieler erreichte diese Marke schneller. Der bisher schnellste war der Niederländer Ruud van Nistelrooy (62 Spiele).

Foden zieht den Hut vor Haaland

Vorbereiter Phil Foden verneigte sich anschließend bei TNT Sports vor Haaland: „Er scheint jeden Rekord zu brechen. In seinem Alter ist das beispiellos. Was für ein unglaublicher Spieler und einer, den wir dieses Jahr dringend brauchen.“

Jeremy Doku (65.) entschied die Partie zugunsten des Titelträgers von 2023, nachdem Neapels Giovanni di Lorenzo (21.) aufgrund einer Notbremse früh mit Rot vom Platz geflogen war.

Kevin De Bruyne erlebte eine bittere Rückkehr nach Manchester, im Sommer hatte der Belgier City nach zehn erfolgreichen Jahren verlassen und sich den Italienern angeschlossen. Aus taktischen Gründen wurde er aufgrund der Unterzahl nach 26 Minuten ausgewechselt.

Rashford beschert Barca Sieg in Newcastle

Trainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona ebenfalls einen Traumstart in die Champions League hingelegt und das deutsche Duell mit Nick Woltemade für sich entschieden. Die Katalanen gewannen ihr kniffliges Auftaktspiel mit 2:1 (0:0) bei Newcastle United. Mann des Abends im St. James‘ Park war Marcus Rashford (58./67.) mit einem Doppelpack.

Barcelona ließ auch ohne seinen verletzten Jungstar Lamine Yamal nichts anbrennen, offensiv schlug Flicks Team eiskalt zu. Woltemade, der nach seinem Traumeinstand mit einem Treffer in der Liga zunächst auf der Bank gesessen hatte, konnte die Pleite der Magpies nach seiner Einwechslung nicht verhindern. Der Anschluss durch Anthony Gordon (90.) kam zu spät.

Almaty sorgt für kuriosen Rekord

Für einen kuriosen Rekord sorgte der Neuling Qairat Almaty. 6908 Kilometer Luftlinie legten die Kasachen für das Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon zurück - nie war die Distanz zwischen zwei Teams, die in der Königsklasse aufeinandertreffen, größer. In der portugiesischen Metropole war für Almaty aber nichts zu holen, 1:4 (0:1) stand es am Ende.

