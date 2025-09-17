Newsticker
Hiobsbotschaft für Real Madrid

SID
Real Madrid muss den Ausfall seines Sommer-Zugangs aus Liverpool verkraften.

Real Madrid und Trainer Xabi Alonso müssen wochenlang auf den englischen Fußball-Nationalspieler Trent Alexander-Arnold verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Rechtsverteidiger erlitt im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille (2:1) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel, das teilten die Königlichen am Mittwoch mit. Laut spanischen Medienberichten soll Alexander-Arnold bis zu acht Wochen ausfallen.

Rückkehr nach Liverpool droht zu platzen

Damit ist fraglich, ob der Engländer im Clásico gegen den FC Barcelona (26. Oktober) oder bei der Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Liverpool (4. November) wieder zur Verfügung stehen wird.

Auch Daniel Carvajal, der bereits nach fünf Minuten für Alexander-Arnold eingewechselt wurde, wird Real in der Königsklasse nach seiner Tätlichkeit gegen Marseille vorerst gesperrt fehlen.

