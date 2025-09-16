Champions League: "Trent bricht nach drei Minuten zusammen"

SPORT1 16.09.2025 • 21:27 Uhr Xabi Alonso ist bei Real Madrid früh zu einem Wechsel gezwungen. Ein Neuzugang verletzt sich bei einer Aktion ohne Fremdeinwirkung.

Bitterer Beginn für Real Madrid beim Champions-League-Auftakt gegen Olympique Marseille: Trent Alexander-Arnold hat sich kurz nach Spielbeginn verletzt!

„Schlechte Nachrichten: Probleme für Madrid! Alexander-Arnold, K.o.“, titelte die Zeitung Sport. Und die in Madrid ansässige Marca schrieb: „Trent bricht nach drei Minuten zusammen.“

Der Rechtsverteidiger, im Sommer vom FC Liverpool gekommen, fasste sich nach etwas mehr als drei Minuten plötzlich hinten an den linken Oberschenkel, als er einem Ball hinterherlief. Anschließend ging er zu Boden.

Schnell war klar, dass der Engländer vom Feld muss. Alexander-Arnold wurde von Xabi Alonso, der mit der Nicht-Berücksichtigung von Vinícius in der Startelf für Aufsehen gesorgt hatte, durch Dani Carvajal ersetzt.

Alexander-Arnold: Die Freude währt nur kurz

Laut Marca ging Alexander-Arnold anschließend zur Bank, wo er besorgt aussah und sein Gesicht mit einem Trikot bedeckte. Xabi Alonso erkundigte sich sofort nach dessen Zustand.

„Der Engländer startete als Stammspieler in die Champions League und gewann diesen kleinen Kampf gegen Carvajal, aber seine Freude währte nur kurz“, schilderte die Zeitung.

Für Real kam es zunächst noch schlimmer: In der 22. Minute kassierten die Gastgeber das 0:1. Timothy Weah schloss stark ab, nachdem Mason Greenwood Arda Güler den Ball abgeluchst hatte.