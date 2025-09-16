Champions League: FC Bayern verliert Rekord an Real Madrid

Kylian Mbappé hat Real Madrid mit einem Elfer-Doppelpack gegen Olympique Marseille den 2:1-Auftaktsieg in der Champions League beschert. Zugleich ging dabei ein Rekord an die Königlichen.
FC Bayern verliert Rekord an Real
Die von Mbappé verwandelten Strafstöße in der 29. und 81. Minute waren die Elfmeter Nummer 62 und 63 für Real Madrid in der Königsklasse.
Damit überholte der spanische Topklub den FC Bayern München (62) in dieser Statistik und ist nun alleiniger Spitzenreiter - zumindest vorerst.
Holt sich Bayern gegen Chelsea den Rekord zurück?
Die Bayern bestreiten am Mittwoch ihr Auftaktspiel gegen den FC Chelsea (21 Uhr im LIVETICKER). Und dann könnte der Rekord wieder an den deutschen Rekordmeister wandern.
Im Verhältnis zu den absolvierten Spielen in der Champions League profitierten die Münchner deutlich häufiger von Elfmeterpfiffen. Denn Real Madrid (504 Spiele) bestritt fast 100 Spiele mehr als die Bayern (408).