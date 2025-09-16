Zwei Mbappé-Elfer! Real jubelt in Unterzahl

SID 16.09.2025 • 23:01 Uhr Die Königlichen wackeln - doch am Ende darf Xabi Alonso bei seiner Königsklassen-Premiere als Real-Trainer doch noch jubeln.

Xabi Alonso hat mit Ach und Krach eine gelungene Champions-League-Premiere als Trainer von Rekordsieger Real Madrid gefeiert. Gegen den französischen Vizemeister Olympique Marseille gewannen die Königlichen zum Start in die Ligaphase nach zwei frühen Rückschlägen und einem schlimmen Aussetzer von Routinier Dani Carvajal dank Superstar Kylian Mbappé doch noch mit 2:1 (1:1).

Timothy Weah (22.) brachte den Underdog in Führung, Mbappé drehte die Partie im Estadio Santiago Bernabéu mit zwei Elfmetern (29., 81.) zugunsten des Titelverteidigers. Carvajal musste wenige Minuten vor dem Siegtreffer nach einem Kopfstoß gegen Marseille-Torhüter Geronimo Rulli mit Rot vom Platz (72.).

Für Aufsehen sorgte bereits die Startelf von Alonso. Der 43-Jährige, der bei Reals letztem Aufeinandertreffen mit den Gästen im Dezember 2009 noch selbst auf dem Platz stand, verzichtete auf Vinícius Júnior. Der „unantastbare Status“ des amtierenden FIFA-Weltfußballers gerate „ins Wanken“, schrieb die Marca. Jude Bellingham stand nach seiner Schulter-OP im Juli früher als erwartet erstmals wieder im Aufgebot.

Nach dem perfekten Saisonstart mit vier Siegen aus vier Ligaspielen startete Real dominant - musste aber zwei frühe Rückschläge hinnehmen. Erst verletzte sich Trent Alexander-Arnold (3.), für ihn kam Carvajal. Dann leitete Arda Güler mit einem schlampigen Pass den Führungstreffer der Gäste ein.

Mbappé verwandelt frafwürdigen Elfmeter

Real kam durch Mbappé nach einem Foul an Vinícius-Vertreter Rodrygo zurück, hatte bis zur Pause elf Schüsse auf das Tor von Rulli, der mit überragenden Paraden Schlimmeres verhinderte - und auch den Platzverweis provozierte. Schiedsrichter Irfan Peljto zeigte nach einem Hinweis des deutschen Video-Assistenten Christian Dingert zurecht die Rote Karte. Der eingewechselte Vinícius war es, der den fragwürdigen Handelfmeter herausholte, den Mbappé zum Sieg versenkte.