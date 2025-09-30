Champions League heute: Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Ticker & Stream

SPORT1 30.09.2025 • 17:45 Uhr Atlético Madrid empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Riyadh Air Metropolitano. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Dienstagabend um 21 Uhr im Riyadh Air Metropolitano in der Champions League der Ball rollt, begegnen sich Atlético Madrid und Eintracht Frankfurt erst zum dritten Mal überhaupt in einem europäischen Wettbewerb (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die beiden vorangegangenen Duelle liegen fast fünf Jahrzehnte zurück: 1975/76 setzte sich die SGE im Pokal der Pokalsieger mit 2:1 in Madrid und 1:0 zu Hause durch.

Während Diego Simeone seinen Rojiblancos seither eine neue Ära geprägt hat, reist Dino Toppmöller mit einem der jüngsten Teams der diesjährigen Königsklasse an – das Durchschnittsalter der Frankfurter Startelf am 1. Spieltag lag bei nur 24 Jahren und 154 Tagen.

Champions League: So verfolgen Sie heute Atlético vs. Eintracht Frankfurt live verfolgen:

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Atlético geht mit reichlich Rückenwind in die Partie, nachdem im Stadtderby gegen Real Madrid ein spektakuläres 5:2 gefeiert wurde – die erste Saisonniederlage für die Königlichen.

In der Champions League gewann das Simeone-Team neun seiner vergangenen zehn Heimspiele und ist seit Oktober 1996 in 14 Heimpartien gegen deutsche Klubs ungeschlagen.

Eintracht-Lernprozess: Krösche mahnt nach 6:4-Spektakel

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sprach nach dem wilden 6:4 in Mönchengladbach von einem „Stresstest“ in Madrid und betonte, dass die junge Mannschaft über 90 Minuten gefordert sein werde.

Trotz der zwischenzeitlichen 6:0-Führung gegen die Borussia offenbarte die SGE in der Schlussphase Defensivschwächen – ein Punkt, den Toppmöller rechtzeitig vor dem Auftritt bei der Champions-League-Dauerbrenner-Mannschaft Atléticos adressieren möchte.

In Europas Königsklasse startete Frankfurt jedoch überzeugend: Beim 5:1 gegen Galatasaray wurde der höchste CL-Sieg seit 1960 bejubelt.

Talente im Fokus der Champions League: Uzun und Burkardt

Besonderes Augenmerk liegt auf Can Uzun, der mit 19 Jahren und 311 Tagen bei seinem Champions-League-Debüt gegen Galatasaray traf und damit zum zweitjüngsten türkischen Torschützen des Wettbewerbs avancierte.

Erzielt der Offensivmann heute erneut einen Treffer, würde er als erst sechster Teenager überhaupt in den ersten beiden CL-Einsätzen treffen und wäre damit in einer Liste mit Namen wie Karim Benzema und Erling Haaland.

Teamkollege Jonathan Burkardt gab gegen Galatasaray ebenfalls ein eindrucksvolles Europapokal-Debüt mit einem Tor und einer Vorlage; erst drei Frankfurter Spieler in diesem Jahrhundert trafen in ihren ersten beiden Europacup-Partien für die SGE.

Wird Atlético Madrid gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird Atlético Madrid gegen Eintracht Frankfurt im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Atlético Madrid gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Atlético Madrid gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.