Champions League heute: FC Bayern vs. FC Chelsea heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 17.09.2025 • 18:00 Uhr Der FC Bayern empfängt den FC Chelsea zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison. Für einen Münchner wird es ein besonderes Spiel.

Auch personell stellen sich einige Fragen: Steht Nicolas Jackson gegen seinen Stammklub in der Startelf? Zu rechnen ist mit einer Bankrolle. Und wer startet anstelle von Raphael Guerreiro als Linksverteidiger? Der Portugiese fällt aufgrund einer Rippenblessur zumindest gegen Chelsea aus, Josip Stanisic ist die naheliegende Alternative.

Champions League: So können Sie FC Bayern - FC Chelsea heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1.de

Los geht es um 21 Uhr, in Deutschland überträgt DAZN die Partie exklusiv. Auch die weiteren Spiele des Abends sind beim Streamingdienst zu sehen.

FC Bayern vs. FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Luis Díaz - Kane

Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Luis Díaz - Kane FC Chelsea: Sanchez - James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella - M. Caicedo, E. Fernandez - Pedro Neto, Andrey Santos, Gittens - Joao Pedro

Statistiken sorgen für Bayern-Optimismus

Neben Hoeneß sprach im Vorhinein auch Bayern-Präsident Herbert Hainer angesichts der finanziellen Übermacht der Premier League von einer Außenseiterposition. Mannschaft und Führungsetage widersprechen jedoch. Kapitän Manuel Neuer, der vor seinem 100. Königsklassen-Sieg steht, verwies auf den Anspruch, „alle bei Null“ starten zu lassen.

Statistisch untermauert wird der Optimismus: Seit der Abschaffung der zweiten Gruppenphase (2003/04) besitzt Bayern mit 73 Prozent die höchste Siegquote aller Vereine in der Vorrunde. In der vergangenen Saison führte das Team zudem die Rangliste der intensiven Pressingaktionen im Angriffsdrittel an (122,1 pro Spiel), während Joshua Kimmich ligaweit die meisten Pässe (2.525) und kreierten Chancen (83) verzeichnete.

Chelseas Rückkehr in die Königsklasse

Nach zweijähriger Abwesenheit kehrt der FC Chelsea in die Champions League zurück. Die Generalprobe verlief holprig: Beim 2:2 in Brentford verspielte das Maresca-Team die Tabellenführung in der Premier League.

Dennoch gewannen die Londoner zwölf ihrer letzten 13 Spiele auf internationaler Bühne; im Klub-WM-Finale 2025 glänzte Cole Palmer mit zwei Toren und einem Assist. In München könnte zudem Flügeltalent Estevao sein Champions-League-Debüt feiern – mit 18 Jahren und 146 Tagen wäre er einer der jüngsten südamerikanischen Torschützen der Wettbewerbsgeschichte.

Die jüngste Bilanz gegen Bayern ist allerdings ernüchternd: Chelsea verlor drei der letzten vier direkten Duelle und kassierte 60 Prozent aller Europapokal-Niederlagen überhaupt gegen die Münchner.

Allianz Arena kein gutes Pflaster für englische Teams

Bayerns Allianz Arena erweist sich für englische Teams regelmäßig als Stolperfalle: In den vergangenen elf Königsklassen-Heimspielen gab es nur eine Niederlage (gegen Liverpool 2019). Drei Siege gegen Arsenal sowie Erfolge gegen Manchester City, United, Tottenham und Chelsea verdeutlichen die Serie.