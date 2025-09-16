Kompany deutlich: "Wollen die Champions League gewinnen"

SID 16.09.2025 • 16:32 Uhr Der FC Bayern startet erneut mit den höchsten Zielen in die Königsklasse - und zeigt sich gewarnt vor Auftaktgegner Chelsea.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat trotz der Zurückhaltung von Uli Hoeneß den Champions-League-Titel als Ziel ausgerufen. "Wir wollen die Champions League gewinnen. In meiner Vorstellung kann kein Spieler oder Trainer beim FC Bayern weniger als Ziel haben", sagte der Belgier vor dem Auftakt-Kracher der Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea.

Ehrenpräsident Hoeneß hatte zuletzt mit Blick auf die finanzielle Übermacht der englischen Premier League betont, der Rekordmeister wird "so wie Hoffenheim in die Champions-League-Saison gehen. Keiner rechnet mit uns." Auch Torjäger Harry Kane hielt vor dem Auftakt aber dagegen: "Ein Klub wie Bayern hat immer die Erwartung, die Champions League zu gewinnen. Ich würde nicht sagen, dass wir Außenseiter sind, aber es wird ein hartes Stück Arbeit."

Das Selbstvertrauen der Bayern, die gegen Chelsea auf Raphael Guerreiro verzichten müssen, ist nach dem guten Saisonstart mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen jedenfalls riesig. "Wir haben uns dieses Momentum erarbeitet, das war nicht selbstverständlich", sagte Kompany: "Wir haben gemacht, was wir machen mussten. Jetzt freuen wir uns auf eine Champions-League-Nacht in der Allianz Arena, das ist immer etwas Besonderes."