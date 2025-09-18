Champions League heute: Frankfurt - Galatasaray LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.09.2025 • 18:07 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Galatasaray Istanbul. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstag, den 18.09.2025, empfängt Eintracht Frankfurt Galatasaray Istanbul zur Champions-League-Partie im Deutsche Bank Park. Der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr, die Spielleitung übernimmt der italienische Referee Marco Guida.

Für die Hessen ist es erst die zweite Saison überhaupt in der Königsklasse, nachdem sie 2022/23 das Achtelfinale erreichten. Auf der Trainerbank steht Dino Toppmöller, sein Gegenüber bei den Gästen ist Okan Buruk.

Frankfurt - Galatasaray LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Torhüter Michael Zetterer fiebert seinem ersten Einsatz in der Champions League entgegen, seit seinem Wechsel von Werder Bremen buhlt er mit Kaua Santos um die Nummer-eins-Position. Verzichten muss Toppmöller hingegen auf Außenverteidiger Rasmus Kristensen, der sich in Leverkusen eine Muskelverletzung zuzog und „bis auf Weiteres“ ausfällt. Am Bundesliga-Wochenende wartet bereits Union Berlin – dort fehlt Unions Linksverteidiger Tom Rothe nach Roter Karte, was allerdings erst am Sonntag relevant wird.

Bilanz und Historie: Eintracht gegen türkische Teams traditionell erfolgreich

Die Hessen haben nur eines ihrer acht Europapokalspiele gegen Klubs aus der Türkei verloren (3 Siege, vier Remis) – jene Niederlage stammt aus dem UEFA-Cup 1992/93 gegen Galatasaray (0:1). In der gleichen Runde setzte sich der türkische Rekordmeister nach Hin- und Rückspiel mit insgesamt 1:0 gegen die Eintracht durch, es blieb das bislang einzige direkte Duell auf europäischer Bühne. Seitdem blieb Frankfurt im Europapokal gegen türkische Gegner ungeschlagen.

Galatasaray Istanbul: Auswärtsbilanz und Schlüsselspieler Sané sowie Osimhen

Galatasaray reist mit einer schwachen Auswärtsserie an: 16 Niederlagen in den letzten 20 Champions-League-Auswärtsspielen, der einzige Erfolg war das 3:2 bei Manchester United im Oktober 2023. Trotz dieser Statistik besitzen die Istanbuler individuelle Klasse. Leroy Sané war in 73 Champions-League-Einsätzen an 39 Toren direkt beteiligt (23 Treffer, 16 Assists) – unter deutschen Spielern wird er nur von Thomas Müller übertroffen. Stürmer Victor Osimhen erzielte bislang neun Treffer in der Königsklasse und teilt sich damit den nigerianischen Rekord mit Obafemi Martins.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray Istanbul heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird Frankfurt gegen Istanbul im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN im TV und Stream verfolgt werden.

Champions League: Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray Istanbul im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray Istanbul im Liveticker bei SPORT1.

