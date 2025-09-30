Champions League: Irres Hin und Her um Liverpool-Star

Maximilian Lotz 30.09.2025 • 11:04 Uhr Liverpool-Trainer Arne Slot verkündet vor dem Auswärtsspiel in der Champions League einen bitteren Ausfall.

Erst nicht berücksichtigt, dann nachnominiert und nun doch außen vor: Federico Chiesa und die Champions League - das ist in dieser Saison für den Offensivspieler des FC Liverpool bislang eine komplizierte Geschichte.

Zunächst fand der 27-Jährige im Kader für die Königsklasse keine Berücksichtigung. Doch nach der schweren Knieverletzung von Giovanni Leoni nominierte Trainer Arne Slot Chiesa nach - nun verpasst er allerdings die Partie am Dienstag bei Galatasaray (21 Uhr im LIVETICKER) verletzungsbedingt.

„Er hat sich im letzten Spiel gegen Palace eine kleine Verletzung zugezogen“, berichtete Slot auf der Pressekonferenz am Montag.

Liverpool-Star Chiesa bricht Training ab

Chiesa habe es im Training probiert, ergänzte der Niederländer: „Er war zu Beginn auf dem Platz, aber er konnte die Einheit nicht beenden. Daher haben wir entschieden, ihn nicht mitzunehmen, denn in ein paar Tagen geht es gegen Chelsea.“

In der Premier League gastieren die Reds am frühen Samstagabend bei den Blues (18.30 Uhr im LIVETICKER).

Chiesa hatte zuletzt bei der 1:2-Niederlage gegen Crystal Palace zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Schon beim Saisonauftakt gegen den AFC Bournemouth (4:2) hatte der italienische Nationalspieler einen Treffer markiert.