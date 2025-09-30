Champions League: Jackson macht Eberl glücklich

Julius Schamburg 30.09.2025 • 21:54 Uhr Nicolas Jackson trifft erstmals für den FC Bayern. Ein TV-Moderator hatte schon so eine leise Vorahnung, was den überzeugenden Auftritt des Senegalesen angeht.

Premierentreffer für Nicolas Jackson! Der Sommerneuzugang des FC Bayern hat in der Champions League beim Aufeinandertreffen mit dem zypriotischen Vertreter Pafos FC (Endstand: 5:1) sein erstes Tor im fünften Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister erzielt.

Jackson traf in der 31. Minute nach Vorlage von Michael Olise zum zwischenzeitlichen 3:0. Der Senegalese kam aus acht Metern im gegnerischen Sechzehner frei zum Schuss und brachte den Ball eiskalt im linken Eck unter.

Champions League: Jackson mit drei Scorerpunkten

Zuvor hatte Jackson schon eine Torvorlage gegeben und das 2:0 von Raphael Guerreiro mit einem sehenswerten One-Touch-Pass eingeleitet (20.).

Beim Stand von 4:1 für die Bayern ging es in die Halbzeit. Die weiteren beiden Bayern-Treffer erzielte Tormaschine Harry Kane (15., 34.). Für Pafos traf Mislav Orsic (45.).

Den Treffer zum 5:1-Endstand erzielte Olise (69.), Jackson gab seine zweite Torvorlage.

Moderator Friedrich ahnte es bereits

Jonas Friedrich, Moderator bei Amazon Prime, hatte schon so eine leise Vorahnung, was Jackson angeht, und fragte Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel: „Macht Nicolas Jackson heute sein erstes Bayern-Tor?“

Der Bayern-Boss antwortete: „Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Wenn er aber auch ein, oder zwei Assists gäbe und kein Tor geschossen hätte, dann wären wir genauso glücklich - wenn wir gewonnen hätten.“

Friedrich ahnte es bereits. „Das könnte ja passieren.“

Und so sollte es dann auch kommen. Mit einem Tor und einer Vorlage sorgte Jackson schon vor dem Halbzeitpfiff für Freude bei Eberl und den Bayern-Verantwortlichen.