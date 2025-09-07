FC Bayern: Uli Hoeneß plaudert plötzlich geheime Jackson-Details aus

SPORT1 07.09.2025 • 12:30 Uhr Uli Hoeneß gibt Vertragsinhalte von Nicolas Jackson preis. Der Senegalese war für den FC Bayern günstiger als gedacht - und die Kaufoption wird wohl kaum zur Pflicht.

Uli Hoeneß hat überraschend offen über die Vertragsdetails von Bayern-Neuzugang Nicolas Jackson ausgepackt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn sich jemand über die Leihgebühr aufregt: Er hat nicht 16,5 Millionen Euro gekostet, weil der Spieler und sein Berater drei Millionen übernommen haben. Das heißt, der Spieler kostet 13,5 Millionen“, stellte Hoeneß im SPORT1-Doppelpass in Richtung der Kritiker klar.

„Und wenn ich die 13,5 Millionen sehe, finde ich das überhaupt kein Problem, weil wenn ich einen Spieler für fünf Jahre für 80 Millionen kaufe, kostet das im Jahr auch 16 Millionen an Abschreibung. Und so sind es 13,5“, argumentierte der 73-Jährige.

Hoeneß enthüllt Vertragsinhalte von Bayern-Neuzugang

Auf den Einwand von Doppelpass-Moderator Florian König, dass im Sommer ja noch das große Geld bezahlt werden muss, wenn die vereinbarte Kaufoption zur Kaufpflicht wird, ging Hoeneß noch mehr ins Detail.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das muss ja nur dann bezahlt werden, wenn er 40 Spiele von Anfang an macht“, plauderte der Ehrenpräsident der Münchner aus: „Die macht er nie, da brauchen sie sich keine Sorgen machen.“

Angreifer Jackson, der in erster Linie als Backup für Harry Kane eingeplant ist, aber auch auf dem Flügel spielen kann, war nach einem längeren Hin und Her am Deadline Day vom FC Chelsea zu den Bayern gewechselt.