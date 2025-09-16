Champions League: Kramer mit Liebeserklärung an BVB-Star!

Christoph Kramer hat sich als riesiger Fan von Felix Nmecha geoutet. Der Ex-Profi und TV-Experte sieht in dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund sogar einen zentralen Baustein in der deutschen Nationalmannschaft.
Kramer mit Liebeserklärung im TV
„Ich habe noch einen Hot Take“, sagte Kramer bei Prime Video vor dem Champions-League-Auftakt des BVB bei Juventus Turin: „Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei, das ist sein größtes Problem - sonst sage ich, sehr sicher Stammspieler bei der WM 2026: Felix Nmecha.“
Ob das tatsächlich eine heiße These sei, wurde daraufhin Kramers neuer Experten-Kollege Mats Hummels gefragt. Dieser meinte: „Es ist ein warmer Take. Warm genug, um ihn zu bringen, aber nicht so hot, dass es kontroverse Diskussionen gibt. “
Kramer hellauf begeistert von Nmecha
Kramer legte dennoch gleich nach und erklärte überschwänglich: „Ich bin ein wahnsinniger Fan, ich liebe ihn. Ich finde ihn unglaublich.“
Nmecha steht beim BVB gegen Juve in der Startelf. Jüngst stand er wegen umstrittener Aussagen zum ermordeten US-Podcaster Charlie Kirk im Fokus. Für das DFB-Team lief er bisher vier Mal auf.