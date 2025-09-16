Champions League: Kramer mit Liebeserklärung an BVB-Star!

SPORT1 16.09.2025 • 21:01 Uhr Christoph Kramer schwärmt überschwänglich von einem BVB-Star - und macht eine durchaus gewagte Prognose zu dessen Erfolgsaussichten in der Nationalmannschaft.

Christoph Kramer hat sich als riesiger Fan von Felix Nmecha geoutet. Der Ex-Profi und TV-Experte sieht in dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund sogar einen zentralen Baustein in der deutschen Nationalmannschaft.

„Ich habe noch einen Hot Take“, sagte Kramer bei Prime Video vor dem Champions-League-Auftakt des BVB bei Juventus Turin: „Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei, das ist sein größtes Problem - sonst sage ich, sehr sicher Stammspieler bei der WM 2026: Felix Nmecha.“

Ob das tatsächlich eine heiße These sei, wurde daraufhin Kramers neuer Experten-Kollege Mats Hummels gefragt. Dieser meinte: „Es ist ein warmer Take. Warm genug, um ihn zu bringen, aber nicht so hot, dass es kontroverse Diskussionen gibt. “

Kramer hellauf begeistert von Nmecha

Kramer legte dennoch gleich nach und erklärte überschwänglich: „Ich bin ein wahnsinniger Fan, ich liebe ihn. Ich finde ihn unglaublich.“

