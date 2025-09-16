Champions League: Wer ist der neue Prime-Kommentator?

SPORT1 16.09.2025 • 20:44 Uhr Prime Video ist auch weiterhin Heimat der Dienstagsspiele der Champions League. Auf dem Platz des Kommentators gibt es allerdings einen Wechsel.

Die Champions League ist endlich zurück - und wartet zum Start mit einer eher unbekannten Stimme auf. Hannes Herrmann ist der neue Kommentator beim Streamingdienst Prime Video, der heute beim Kracher Juventus Turin gegen den BVB seine Premiere auf der ganz großen Bühne feiert.

Herrmann, der für Prime Video unter anderem auch schon bei den Wimbledon-Übertragungen im Einsatz war, wird künftig – flankiert von Co-Kommentator Benedikt Höwedes - die Topspiele der Königsklasse am Dienstag kommentieren.

Prime Video baut Champions-League-Team um

Jonas Friedrich, in der vergangenen Spielzeit der Mann am Mikrofon, ist stattdessen in die Rolle des Moderators gewechselt. Der bisherige Moderator Alex Schlüter wiederum ist zur Sportschau der ARD abgewandert. Neu zum Prime-Team ist Mats Hummels gestoßen, der als Experte vor die Kameras tritt - und bei seinem ersten Einsatz direkt für einen besonderen Moment sorgte.

Der 36 Jahre alte Herrmann hat in seiner Vita bereits Stationen wie Sky, Sky Austria, Sportdigital und transfermarkt.de stehen.

