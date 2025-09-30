Champions League: Real-Überraschung um Alaba

Moritz Thienen 30.09.2025 • 19:30 Uhr David Alaba kehrt in die Startelf von Real Madrid zurück. Der Österreicher darf erstmals seit April wieder von Beginn an ran. Didi Hamann lobt Alaba vor seinem Comeback.

Die Leidenszeit von David Alaba endet! Der Österreicher steht bei Real Madrids Champions-League-Spiel bei Underdog Qairat Almaty (ab 18:45 Uhr im LIVETICKER) erstmals seit fünf Monaten in der Startelf.

Der ehemalige Bayern-Star hatte im April in der spanischen Liga gegen den FC Getafe letztmals in der Startelf gestanden und wurde damals zur Pause ausgewechselt.

Knapp eine Woche später diagnostizierten die Ärzte einen Riss des Innenmeniskus im linken Knie beim Innenverteidiger. Zuvor hatte er beim Clásico im Finale der Copa del Rey noch auf der Bank gesessen.

Sein Comeback hatte Alaba in dieser Saison schon Mitte September beim Ligaspiel bei Real Sociedad gefeiert. Damals durfte er zwei Minuten ran. Bei der Partie bei UD Levante spielte er zudem acht Minuten.

Hamann lobt Alaba: „Gibt keinen Besseren mit dem Ball“

Beim ungleichen Duell in Kasachstan darf Alaba jetzt aber erstmals wieder von Beginn an ran und kann somit auf seinen ersten längeren Einsatz seit der schweren Verletzung hoffen.

Aktuell ist Alaba bei den Königlichen nur noch Ergänzungsspieler. Sky-Experte Didi Hamann macht Alaba vor dem Spiel trotzdem Mut: „Als Alonso dort unterschrieben hat, habe ich mir gedacht, wenn es einen Trainer gibt, wo er dort nochmal eine Chance hat, wirklich eine sehr gute Rolle zu spielen, dann ist es er. Weil Alonso Fußball spielen will.“

„Er will Innenverteidiger, die mit dem Ball umgehen können. Er kennt ihn aus München und es gibt keinen Besseren mit dem Ball als David Alaba“, sagte Hamann weiter.

Geht es nach dem Experten, könnte Alaba auch die neue defensivere Ausrichtung Alonsos im Mittelfeld entgegenkommen. Dort setzt er aktuell verstärkt auf Abräumer Tchouaméni: „Das heißt Sie werden etwas mehr Spielkontrolle haben und es kommt vielleicht auch etwas weniger auf die Innenverteidiger zu, dass viel schon abgefangen wird.“

Hamann traut Alaba bis zu zehn Einsätze bis Weihnachten zu

Gerade deshalb ist sich Hamann sicher, dass Alaba in Zukunft noch viele Einsätze bekommen könnte: „Ich hoffe, oder ich glaube, es könnte der Start einer Phase bis Weihnachten sein, in der er acht, neun oder zehn Spiele macht.“

„Wichtig ist natürlich, dass er in der Mitte spielt. Weil auf Links spielt in einem gewissen Alter das Tempo eine größere Rolle. In der Mitte kannst du mehr mit Auge machen. Deswegen ist es glaube ich gut, dass er in der Mitte spielt“, sagte Hamann weiter.

Alaba hatte sich zuletzt von seiner zweiten schweren Knieverletzung erholt. Er hatte sich zu Beginn des Jahres nach einem Kreuzbandriss - ebenfalls im linken Knie - auf den Platz zurückgekämpft, nachdem er fast ein ganzes Jahr ausgefallen war.

Alonso wechselt auf fünf Positionen

Neben dem Einsatz von Alaba wechselt Trainer Xabi Alonso im Vergleich zur bitteren 2:5-Niederlage im Stadtderby gegen Atlético Madrid auf vier weiteren Positionen.

In der wackeligen Abwehr darf nur Dean Huijsen erneut ran. Fran Garcia rückt für Alvaro Carreras in die erste Elf, Alaba ersetzt Eder Militao und Raúl Asencio beginnt anstelle von Dani Carvajal.