Champions League: Leroy Sané schafft historisches Kunststück

Leroy Sané hat am Donnerstagabend bei der 1:5-Niederlage von Galatasaray in der Champions League bei Eintracht Frankfurt Geschichte geschrieben.
Sané schafft historisches Kunststück
Dem Neuzugang von Galatasaray glückte, wie schon mit seinen drei ehemaligen Klubs, ein Scorerpunkt bei seinem CL-Debüt für seinen neuen Klub. Damit hat Sané als erster Fußballprofi bei jedem seiner vier Klub-Debüts in der Königsklasse mindestens einen Scorerpunkt gesammelt.
Sané trifft bei Schalkes Sieg in Madrid
Alles begann am 10. März 2015, als Sané beim 4:3-Sieg des FC Schalke 04 bei Real Madrid traf. Damals feierte er sein Debüt für die Königsblauen in der Königsklasse.
Knapp eineinhalb Jahre später – am 14. September 2016 – kam Sané zu seinem CL-Debüt für Manchester City. Dem 4:0 gegen die Borussia aus Mönchengladbach steuerte der Offensivmann einen Assist bei.
Auch beim ersten Spiel für den FC Bayern in der Champions League traf Sané. Am 3. November 2020 war er beim 6:2-Erfolg der Münchner bei RB Salzburg mit einem Tor erfolgreich.
In die Geschichtsbücher trug sich Sané endgültig am Donnerstagabend ein. Er bereitete den Führungstreffer von Galatasaray bei Eintracht Frankfurt durch Yunus Akgün vor. Am Ende kam der türkische Meister aber mit 1:5 unter die Räder.