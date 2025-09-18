Wegen Sané: Khedira mit Spitze gegen Nagelsmann

Julius Schamburg 18.09.2025 • 21:46 Uhr Leroy Sané wird nach seinem Wechsel in die Türkei von Julian Nagelsmann zunächst nicht berücksichtigt. DAZN-Experte Sami Khedira macht sich für den ehemaligen Bayern-Profi stark und überrascht mit einer Spitze gegen den Bundestrainer.

Sami Khedira hat sich für Leroy Sané starkgemacht und die Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann hinterfragt, den 29-Jährigen für die jüngsten beiden Länderspiele in der WM-Qualifikation nicht zu berücksichtigen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er spielt in einer Liga, die ein bisschen schlechter ist als die Bundesliga und ich finde, dass er dort noch mehr auffallen muss“, hatte Nagelsmann im August betont, nachdem der langjährige Bayern-Spieler in die Türkei zu Galatasaray Istanbul gewechselt war.

„Ich glaube Julian hat es nicht so gemeint“

Khedira wollte dem zunächst nicht widersprechen. „Das Niveau ist ein bisschen schwächer als in der deutschen Liga“, sagte der Experte vor dem CL-Kracher zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

„Aber ihn alleine deswegen nicht mehr zu nominieren?“, fragte und wunderte sich Khedira: „Ich glaube, Julian hat es auch nicht so gemeint.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Khedira mit Spitze gegen Nagelsmann

Sein Appell an den Bundestrainer: „Da muss man sich halt auch ein bisschen mehr mit der türkischen Liga beschäftigen, mit Gala - und es dann auch ganz neutral bewerten. Auf harten Fakten und dementsprechend Spieler nominieren.“

Und was Sané angeht? „Die Qualität von Sané ist ja unbestritten. Es gibt bessere, aber Leroy hat ein absolutes Top-Niveau“, machte sich Khedira für den Flügelspieler stark.

Dass Sané immer wieder in die Kritik gerät, erklärte Khedira wie folgt: „Das hängt ja irgendwo mit seiner Unbeständigkeit und der fehlenden Konstanz zusammen. Er ist manchmal auch so ein Stück weit phlegmatisch.“

Mangelnde Wertschätzung bei den Bayern?

Den Wechsel nach Istanbul - ausgerechnet im WM-Jahr - wertete Khedira als persönliche Entscheidung, „weil er sich von den Bayern anscheinend nicht so wertgeschätzt gefühlt hat, wie er sich es erwünscht hätte. Wahrscheinlich auch monetär - definitiv.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Nun läge es an Sané, dass er „liefert, die hohe Intensität hat, die Läufe und den Spielwitz“, wurde Khedira deutlich: „Warum sollte er dann nicht für Deutschland bei der WM auflaufen?“