Champions League: Schiedsrichter-Premiere bei Bayern-Kracher

Der Spanier José María Sánchez Martínez wurde als Schiedsrichter beim ersten Spiels des FC Bayerns in der Champions-League-Ligaphase ernannt. Am Mittwochabend spielen die Münchener in der Allianz Arena gegen den FC Chelsea (ab 21:00 Uhr im Liveticker).
Schiri-Premiere bei Bayern-Kracher
Ein Spanier pfeift das Champions-League-Spiel des FC Bayerns gegen den FC Chelsea. Es wird sein Debüt als Schiedsrichter in einem Spiel der Münchener sein.
Für den 41-Jährigen ist es ein Debüt. Er hat noch nie zuvor ein Bayern-Spiel oder eines der Blues geleitet.
Bisher kam der Schiedsrichter hauptsächlich in der spanischen La Liga zum Einsatz, pfiff aber auch schon mehrere Partien der Champions League.
Champions League: Schiri-Debüt bei Bayern-Spiel
Die jüngere Bilanz der Bayern gegen Chelsea kann sich sehen lassen. Drei ihrer letzten Spiele gewann die Münchner, bei einem Unentschieden. Neben Chelsea trifft Bayern in der Ligaphase auf starke Gegner wie Paris Saint-Germain und den FC Arsenal.
Bereits am Dienstagabend greift der erste deutsche Klub in die neue Champions-League-Saison ein. Um 21 Uhr tritt Borussia Dortmund bei Juventus Turin an (Dienstag, 21 Uhr: Juventus Turin - Borussia Dortmund bei SPORT1 Liveticker).