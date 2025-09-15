Champions League: Schiedsrichter-Premiere bei Bayern-Kracher

Annabella Aulinger 15.09.2025 • 14:02 Uhr Ein Spanier pfeift das Champions-League-Spiel des FC Bayerns gegen den FC Chelsea. Es wird sein Debüt als Schiedsrichter in einem Spiel der Münchener sein.

Der Spanier José María Sánchez Martínez wurde als Schiedsrichter beim ersten Spiels des FC Bayerns in der Champions-League-Ligaphase ernannt. Am Mittwochabend spielen die Münchener in der Allianz Arena gegen den FC Chelsea (ab 21:00 Uhr im Liveticker).

Für den 41-Jährigen ist es ein Debüt. Er hat noch nie zuvor ein Bayern-Spiel oder eines der Blues geleitet.

Bisher kam der Schiedsrichter hauptsächlich in der spanischen La Liga zum Einsatz, pfiff aber auch schon mehrere Partien der Champions League.

Champions League: Schiri-Debüt bei Bayern-Spiel

Die jüngere Bilanz der Bayern gegen Chelsea kann sich sehen lassen. Drei ihrer letzten Spiele gewann die Münchner, bei einem Unentschieden. Neben Chelsea trifft Bayern in der Ligaphase auf starke Gegner wie Paris Saint-Germain und den FC Arsenal.

