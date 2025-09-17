Champions League: Tätlichkeit? Großer Wirbel um FC-Bayern-Star!

Philipp Heinemann 17.09.2025 • 22:06 Uhr Jonathan Tah leistet sich beim Champions-League-Auftakt des FC Bayern eine äußerst strittige Aktion - doch ein Platzverweis bleibt aus.

Brisante Szene um Jonathan Tah! Der Innenverteidiger des FC Bayern leistete sich beim Auftakt in der Champions League gegen den FC Chelsea (3:1) eine mutmaßliche Tätlichkeit.

Der Schiedsrichter der Partie, der Spanier José María Sanchez, entschied sich allerdings gegen einen Platzverweis. Der Referee wertete die strittige Szene in der 28. Minute offensichtlich als taktisches Foul.

Tah war unmittelbar vor dem zwischenzeitlichen 1:2 durch die Blues auf Höhe des Mittelkreises in einen Zweikampf mit Joao Pedro verwickelt. Der Chelsea-Star setzte in der Umschaltbewegung zum Sprint an, zog Tah dabei deutlich erkennbar am Trikot. Was dieser sich nicht gefallen ließ.

Ballack: Tah hat Glück gehabt

Tahs rechter Arm, das zeigen Bilder des übertragenden Streamingdienstes DAZN, schwang in Richtung des Oberkörpers seines Gegenspielers. Dieser fiel nach hinten um und blieb liegen, während Tah vergeblich versuchte, nochmal ins Spielgeschehen einzugreifen.

Sekunden später traf Cole Palmer für die Gäste, Tah sah im Nachgang des Treffers die Gelbe Karte. Ob der VAR die Szene nochmal genauer unter die Lupe genommen hatte, war zunächst nicht klar. Bei DAZN war der Zweikampf nur aus einer totalen Einstellung zu sehen.

Ob bei Tahs Aktion Absicht vorlag und wo genau er seinen Gegenspieler traf, ließ sich daher zunächst nicht abschließend erkennen.

„Er zieht am Trikot und dann kommt ein leichter Schlag gegen die Brust“, befand TV-Experte Michael Ballack bei DAZN: “Da hat er natürlich Glück. Das kann passieren. Da muss er vorsichtig sein."

Chelsea-Trainer beschwert sich vehement

Chelseas Trainer Enzo Maresca beschwerte sich an der Seitenlinie derweil vehement. Die Mikrofone im Stadion fingen mehrere Aussagen des Italieners ein, die DAZN-Kommentator Jan Platte mit: „Das kann ich nicht akzeptieren, das kann ich nicht akzeptieren“ übersetzte. Der Coach sah Gelb.

