Champions League: Tel meldet sich nach bitterem Nackenschlag zu Wort

Johannes Vehren 09.09.2025 • 08:02 Uhr Mathys Tel wird von Tottenham Hotspur nicht für den Champions-League-Kader nominiert. Nun meldet sich das Ex-Bayern-Talent zu Wort.

Jetzt spricht Mathys Tel! Im Rahmen einer Pressekonferenz der französischen U21-Nationalmannschaft wurde der Spieler von Tottenham Hotspur darauf angesprochen, dass er nicht für den Champions-League-Kader nominiert wurde.

„Klar tut es weh, aber ich bin jemand, der unabhängig von der Situation ziemlich positiv bleibt, weil ich sehr viel an meiner mentalen Stärke gearbeitet habe“, erklärte der 20-Jährige.

Tel verließ im Sommer den FC Bayern

Er fügte hinzu, dass Spurs-Coach Thomas Frank ihm die Nachricht persönlich „mit Respekt“ übermittelt habe. „Er hat mich angerufen und mir seine Entscheidung mitgeteilt. Dann konnte man die Liste bei Social Media sehen.“

Für Tel, der im Sommer für rund 35 Millionen Euro vom FC Bayern nach England gewechselt ist, war dies eine herbe Enttäuschung.

„Bekommt man im Leben alles, was man verdient?“

Dennoch betonte der Stürmer, nicht aufgeben zu wollen - ganz im Gegenteil: „Ich habe gelernt, dass man unabhängig von der Situation und unabhängig davon, aus welchen Gründen man zu einem Verein geholt wird, geduldig sein muss, denn es gibt Momente, in denen es funktioniert, und Momente, in denen es nicht funktioniert – so ist das Leben.“

Tel fügte hinzu, dass es manchmal Dinge im Leben gibt, die man eigentlich verdient, aber nicht bekommt. „Aber bekommt man im Leben alles, was man verdient? Nicht oft“, meinte der 20-Jährige.