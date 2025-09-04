Schwerer Rückschlag für Tel

Christopher Mallmann 04.09.2025 • 05:52 Uhr Ex-Bayern-Angreifer Mathys Tel muss bei seinem neuen Arbeitgeber einen schweren Rückschlag verkraften. Der 20-Jährige wird in der Champions League fehlen.

Herbe Enttäuschung für Tottenham-Stürmer Mathys Tel: Der 20-Jährige fehlt im Kader der Spurs für die Ligaphase der Champions League.

{ "placeholderType": "MREC" }

Statt des früheren Bayern-Juwels nominierte Trainer Thomas Frank die drei Stürmer Richarlison, Dominic Solanke und Randal Kolo Muani, der am Deadline Day leihweise zu Tottenham wechselte.

Tel hatte den FC Bayern im Juli endgültig verlassen, nachdem er bereits in der Rückrunde an den Londoner Klub ausgeliehen war. Bei den Spurs unterschrieb er einen Vertrag bis 2031.

Tel mit Schwierigkeiten

Der französische U21-Nationalspieler kommt in dieser Saison auf zwei Pflichtspiele in der Premier League. Beide Male wurde er erst in der Schlussphase eingewechselt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der Supercup-Niederlage gegen Paris Saint-Germain verschoss Tel den entscheidenden Ball im Elfmeterschießen.