Champions League: Überraschung um Vinícius bei Real Madrid

Xabi Alonso hat bei seinem ersten Champions-League-Spiel als Trainer von Real Madrid mit seiner Startelf gegen Olympique Marseille (21 Uhr im LIVETICKER) für Aufsehen gesorgt.
Real-Überraschung um Vinícius
Die spanische Sportpresse zeigte sich vor allem vom Bankplatz für Offensivstar Vinícius Júnior überrascht.
„Vinícius wird erneut in die zweite Reihe versetzt“, schrieb die Marca. „Die Entscheidung des Trainers von Real Madrid überrascht, wenn man die Bühne berücksichtigt.“ Die Real-nahe Sportzeitung verwies auf Vinícius‘ 29 Treffer in der Königsklasse.
Vinícius‘ Status gerät „ins Wanken“
Sein „unantastbarer Status“ gerate durch seinen zweiten Bankplatz in dieser Saison „ins Wanken“, hieß es bei der Marca weiter. Schon im Liga-Spiel gegen Aufsteiger Real Oviedo saß Vinícius zunächst draußen - traf dann aber nach seiner Einwechslung und bereite noch einen weiteren Treffer vor.
Laut as habe Coach Alonso die Personalfrage auf dem linken Flügel mit dem Bankplatz für Vinícius „mutig gelöst“.
Rodrygo ersetzt Vinícius
Rodrygo ersetzt den Brasilianer, der zuletzt auch von Reals Ex-Trainer Carlo Ancelotti nicht für die Selecao nominiert wurde.
Außerdem rücken die Sommer-Neuzugänge Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold und Federico Valverde im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Real Sociedad San Sebastián am Samstag neu in die Anfangself.
Schneller als gedacht steht Jude Bellingham auch wieder im Aufgebot. Der englische Mittelfeldstar hatte sich nach der Klub-WM einer Schulteroperation unterziehen müssen.
Beim Gegner aus Frankreich steht der frühere Bayern-Star Benjamin Pavard ebenso von Beginn an auf dem Feld wie der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang.
Die Aufstellungen:
Real: Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni - Mastantuono, Güler, Rodrygo - Mbappé
Marseille: Rulli - Pavard, Medina, Balerdi, Emerson - Kondogbia, Höjbjerg - Greenwood, O’Riley, Weah - Aubameyang