Champions League: "Was ein Aussetzer!" Real-Star sieht Rot

Maximilian Lotz 16.09.2025 • 23:39 Uhr Real Madrid verliert beim Champions-League-Auftakt gegen Olympique Marseille seinen Kapitän Dani Carvajal. Der Ex-Leverkusener hat sein Temperament nicht im Griff.

Kapitän Dani Carvajal hat sich beim Champions-League-Auftakt von Real Madrid gegen Olympique Marseille (2:1) zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen.

Der 33-Jährige sah nach einem Kopfstoß gegen OM-Keeper Geronimo Rulli die Rote Karte (72.). Nach einer Ecke wechselten die beiden zunächst ein paar Worte, wobei sich Carvajal auf Rulli zubewegte und ihm einen leichten Stoß mit dem Kopf versetzte. Der Torhüter wurde unterhalb des Auges getroffen und ging daraufhin zu Boden.

„Was ein Aussetzer von Carvajal“

Schiedsrichter Irfan Peljto hatte die Szene zunächst nicht genau gesehen, ging dann aber raus in die Review Area. Nach Sichtung der Bilder zückte der Bosnier schließlich Rot.

„Was ein Aussetzer von Carvajal“, sagte DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller. „Spar es dir einfach!“

Auch Ex-Profi Ruud Gullit fällte ein hartes Urteil. „Für einen Spieler mit so viel Erfahrung war das, was Carvajal getan hat, wirklich dumm“, sagte der Niederländer.

Real-Trainer Alonso angefressen

Es war bereits der vierte Platzverweis für Real in den ersten elf Pflichtspielen unter Xabi Alonso. „Die Rote Karte hätte leicht vermieden werden können. Wir müssen uns unterhalten“, kündigte der Real-Coach entsprechend an.

Alonso hatte den Ex-Leverkusener Carvajal auf der Pressekonferenz vor der Partie noch für seine Reife und Führungsqualitäten gelobt.