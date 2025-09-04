Nächster bitterer Rückschlag für Hofmann

SID 04.09.2025 • 12:01 Uhr Jonas Hofmann muss bei Bayer Leverkusen den nächsten Nackenschlag verdauen. Auch beim BVB gibt es Härtefalle im Champions-League-Kader.

Nächster Rückschlag für Jonas Hofmann: Der Ex-Nationalspieler gehört nicht zum Champions-League-Kader von Vizemeister Bayer Leverkusen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 33-Jährige hatte nach einer frustrierenden Saison unter Trainer Xabi Alonso eigentlich auf bessere Zeiten gehofft, zumindest in der Königsklasse wird es diese für ihn aber nicht geben.

Bis Mittwochabend musste jeder Klub maximal 25 Spieler für die Ligaphase nominieren. Bei Borussia Dortmund fehlt unter anderem der türkische Nationalspieler Salih Özcan auf der Liste, bei Eintracht Frankfurt hat es Innenverteidiger Hrvoje Smolcic und den aktuell verletzten ehemaligen U21-Nationalspieler Jessic Ngankam erwischt.

FC Bayern nominiert Langzeitverletzte

Andere fehlende Namen wie Lennart Karl (Bayern München) oder Julien Duranville (Dortmund) dürfen dagegen über die sogenannte „B-Liste“ auf eine Nominierung hoffen. Hierauf finden sich Akteure, die am oder nach dem 1. Januar 2004 geboren sind und bestimmte Kriterien als Eigengewächs erfüllen.

{ "placeholderType": "MREC" }