Demütiger Neuer erreicht komplett irre Zahl

SID 17.09.2025 • 23:39 Uhr Der ehemalige Nationalspieler ist damit der erst vierte Profi, der diese Marke erreicht.

Torhüter Manuel Neuer ist in einen elitären Kreis aufgestiegen: Durch den 3:1 (2:1)-Erfolg von Bayern München in der Champions League gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea hat der ehemalige Fußball-Nationalspieler seinen 100. Sieg in der Königsklasse gefeiert.

Nach Cristiano Ronaldo (115 Siege), seinem langjährigen Bayern-Mitspieler Thomas Müller (110) und Iker Casillas (101) ist Neuer der erst vierte Spieler, der diese Marke erreicht.

Neuer? „Ein großes Vorbild für die Jungs“

„Es ist natürlich eine schöne Zahl“, sagte der Bayern-Keeper am DAZN-Mikrofon: „Viel wichtiger ist es, diese Siege mit der Mannschaft geholt zu haben. Da freut man sich gemeinsam darüber.“

Diese Anzahl an Siegen sei „Wahnsinn“, ergänzte Trainer Vincent Kompany - und lobte seinen Torwart in den höchsten Tönen. „Er bleibt für uns ein ganz gutes Beispiel“, sagte der Belgier: „Er ist sehr demütig, er ist ein so großes Vorbild für viele Jungs.“

