Erster Auftritt von Mats Hummels bei Spiel des FC Bayern

Christopher Mallmann 30.09.2025 • 18:03 Uhr Mats Hummels begleitet erstmals ein Spiel des FC Bayern als TV-Experte.

Ex-Bayern-Star Mats Hummels wird am Dienstagabend erstmals bei einem Spiel des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz kommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der frühere Weltmeister, der aus der Jugend der Münchner kommt, begleitet die Champions-League-Partie der Bayern auf Zypern gegen den FC Pafos (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Für Hummels ist es der zweite Auftritt bei Amazon Prime, nachdem er vor zwei Wochen sein Debüt beim Unentschieden von Borussia Dortmund in Turin (4:4) gefeiert hatte.

Hummels‘ Zeit bei Bayern

Neben Hummels sind Matthias Sammer und Tabea Kemme als Experten in der Limassol Arena vertreten. Jonas Friedrich führt als Moderator durch den Abend. Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes kommentieren die Partie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hummels hatte in der Saison 2007/08 sowie zwischen 2016 und 2019 für die Profis der Bayern gespielt. In München wurde er dreimal Meister und gewann einmal den DFB-Pokal.