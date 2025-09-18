FC Bayern: Fußball-Legenden huldigen Kane

Franziska Wendler 18.09.2025 • 15:33 Uhr Harry Kane trifft im Champions-League-Spiel gegen Chelsea doppelt. Im Anschluss gibt es großes Lob von zwei Fußball-Legenden.

Für Harry Kane läuft es beim FC Bayern glänzend. In der neu gestarteten Saison hat der 32-Jährige in nur sechs Spielen bereits zehn Tore erzielte. Seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2023 gelangen dem Stürmer insgesamt 95 Tore in 102 Einsätzen.

Auch am Mittwochabend war Kane wieder erfolgreich. Im ersten Spiel der neuen Champions-League-Saison glückten dem Briten beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Chelsea zwei Tore, darunter ein verwandelter Elfmeter.

England-Legende Jamie Carragher lobte den Angreifer in seiner Analyse nach dem Spiel in diesem Zuge überschwänglich. „Er ist einer der besten Torjäger, die das Spiel je gesehen hat“, schwärmte er bei CBS Sports: „Ich denke, er ist Englands bester Torjäger der Historie.“

Kane bester englischer Stürmer der Historie?

So habe er es in der Premier League mit einer Mannschaft, „die nicht zu den Top-Teams gehört“, geschafft, exzellente Leistungen zu zeigen. Kane hatte rund ein Jahrzehnt lang für Tottenham Hotspur gespielt, einen Titel gewann er mit dem Team nie.

„Jetzt ist er mit seinem Wechsel zu Bayern ins Ausland gegangen. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, und der Druck ist enorm“, betonte Carragher. „Wenn man an die Stürmer denkt, die England in der Vergangenheit hatte, gab es einige großartige.“ Und dennoch kann sich der frühere Liverpool-Profi für Kane am meisten begeistern.

Henry lobt Kane und die Bayern

„Seine Zahlen sind unglaublich. Er kann aus der Tiefe kommen, er kann sich den Ball holen und er kann seine Mitspieler in Szene setzen. Er ist der beste Stürmer, den England je hatte“, sprach er das wohl größte Kompliment aus.