FC Bayern: Genialer Olise verscherzt es sich beim Publikum - SPORT1-Einzelkritik

Stefan Kumberger 01.10.2025 • 00:23 Uhr Der FC Bayern bleibt weiter nicht zu stoppen. Zwei Spieler überragen auf Zypern. Die SPORT1-Einzelkritik.

Der FC Bayern bleibt das Maß aller Dinge - und das nicht nur in der Bundesliga.

Auf Zypern stachen vor allem zwei Spieler heraus und wurden deshalb mit der SPORT1-Note 1 belohnt.

Einer von ihnen: Michael Olise. Der französische Offensivzauberer wirbelte die zyprische Abwehr durcheinander - verscherzte es sich aber auch mit dem Publikum in der Arena.

Drei andere Profis fielen sportlich derweil etwas ab. Die SPORT1-Einzelkritik.

Upamecano braucht Tah nicht

MANUEL NEUER: Nach der Chance der Zyprer in der Anfangsphase weitgehend ohne Beschäftigung. Mit dem satten Schuss aus über 20 Metern von Mislav Orsic hatte wohl auch die lebende Keeper-Legende nicht gerechnet – entsprechend blieb der 39-Jährige fast ohne Reaktion. Musste nach Wiederanpfiff auf der Hut sein, konnte sich dann aber im Laufe der Partie wieder etwas entspannen – da fiel auch der Abspielfehler 15 Minuten vor Schluss nicht ins Gewicht. SPORT1-Note: 3

RAPHAEL GUERREIRO: Eigentlich Linksverteidiger, aber an diesem Abend zu Beginn der Partie fast überall zu finden. Er war es, der in der 20. Minute die sehenswerte Kombination von Olise, Jackson und ihm selbst zum 2:0 veredeln durfte. Schaltete irgendwann einen Gang zurück und wirkte nicht mehr ganz konzentriert. Nach der Auswechslung von Kane durfte der Portugiese auf die Zehnerposition. SPORT1-Note: 2

DAYOT UPAMECANO: Gut im Stellungsspiel, stark im Zweikampf und ohne Probleme im Aufbau. Bügelte so manche Schwäche seiner Mitspieler aus und überstand auch die Schwächephase der Bayern kurz nach Wiederanpfiff. Bewies damit erneut, dass er mittlerweile auch ohne Jonathan Tah an seiner Seite ein gutes Spiel machen kann. Wurde in der 73. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

Kimmich zeitweilig kein Faktor

MINJAE KIM: Kam in der Anfangsphase zeitweise ein bisschen wacklig daher. Leitete mit einem halbherzigen Klärungsversuch das Pafos-Tor ein und leistete sich nach der Pause gleich den nächsten Fehler, der den Gastgebern eine gute Gelegenheit ermöglichte. Sein Auftritt offenbarte eindeutig, dass die Lücke zu Upamecano nochmals deutlich gewachsen ist. SPORT1-Note: 4

KONRAD LAIMER: Durfte wieder zurück auf „seine“ Position als Rechtsverteidiger und rückte zu Beginn auffallend oft in die Mitte. An Einsatz fehlte es auch an diesem Abend nicht, doch die Wirkung wie zuletzt erzielten seine Aktionen gegen den FC Pafos nicht. Wegen der Einwechslung von Boey musste der Österreicher ab der 63. Minuten auf die linke Seite wechseln. Blieb auch dort ein seriöser Akteur, der defensiv nichts ansprechen ließ. Wurde in der 83. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

JOSHUA KIMMICH: Nach zwei Spielen Verschnaufpause wieder zurück in der Startelf der Bayern. Wirkte dabei seltsam fahrig und leistete sich im ersten Abschnitt ungewöhnliche Fehlpässe. Lange Zeit nicht der Faktor im bayerischen Spiel, der er eigentlich sein könnte und müsste. In der 58. Minute hätte er nach einem Pavlovic-Schuss per Kopf treffen müssen. Wurde in der Folge deutlich besser und gewann an Sicherheit. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Stand deutlich tiefer als Sechser-Kollege Kimmich. In der ersten Halbzeit wahrlich keine sichere Passmaschine. Eskortierte beim Treffer der Zyprer durch Mislav Orsic den Torschützen nur zaghaft, statt zu attackieren. In der zweiten Halbzeit dann mit weniger Problemen – auch weil die Zyprioten irgendwann die Luft ausging. SPORT1-Note: 3

Olise zaubert

LUIS DÍAZ: Rieb sich zeitweise in eher unnötigen Zweikämpfen auf, die er dann auch prompt verlor. Insgesamt aktiv, aber deutlich weniger auffällig als Olise auf der anderen Seite. Kam irgendwann besser in die Partie, blieb aber unter dem Radar. Kurz vor der Pause hätte er auf Laimer abspielen müssen – stattdessen vergab er die Großchance selbst. Wurde in der Halbzeit ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

NICOLAS JACKSON: Übernahm von Harry Kane die Rolle in der Sturmspitze, während der Engländer auf die Zehnerposition rückte. War in der ersten halben Stunde eindeutig der unauffälligste Offensivakteur der Bayern – bis er dann völlig freistehend den dritten Treffer der Münchner machte. In der Folge nicht mehr ganz so präsent und einer vergebenen Großchance in Minute 69. SPORT1-Note: 2,5

MICHAEL OLISE: Genoss sichtlich all den Platz, der sich ihm auf der rechten Seite bot. Variierte klug zwischen Abschluss, Solo und Dribbling. Immer wenn er am Ball war, wurde es für den Gegner gefährlich. Gönnte sich zwischendurch eine kleine Schaffenspause – was angesichts des deutlichen Spielstands aber vermutlich normal ist. Verscherzte es sich mit zwei ein wenig überheblichen Aktionen beim zyprischen Publikum – spätestens nach seinem Tor dürfte ihm das aber egal gewesen sein. Wurde in der 73. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

HARRY KANE: Setzte in der 9. Minute das erste bayerische Ausrufezeichen, als er per Fallrückzieher den Pfosten traf – und das, obwohl er am Trikot gehalten wurde. Seinen zweiten Versuch versenkte er dann in Torjäger-Manier und brachte die Bayern in Führung (15. Minute). Highlight: Sein Solo vor dem zwischenzeitlichen 4:0 – da ließ der Engländer gleich mehrere Gegenspieler und den Keeper aussteigen. Nach 63 Minuten war sein Arbeitstag beendet. Für ihn kam Boey. SPORT1-Note: 1

Gnabry blass

SERGEY GNABRY: Wurde in der Halbzeitpause für Díaz eingewechselt und spielte auf dem linken Flügel. Tauchte weitaus weniger in guten Aktionen auf als in den Spielen, in denen er auf der Zehner-Position ran durfte. Das war eines der schwächeren Spiele des Nationalspielers in der noch jungen Saison. SPORT1-Note: 4

SACHA BOEY: Wurde in der 63. Minute für Kane ins Spiel gebracht. Ersetzte den Superstürmer aber natürlich nicht positionsgetreu, sondern durfte als rechter Außenverteidiger ran. Blieb unauffälig und musste keine Wunderdinge vollbringen – dafür war der Spielstand schon zu eindeutig. Kompany war sogar bereit, die Aufstellung an mehreren Stellen zu ändern, damit der Franzose auf rechts rankonnte. Auch ein Zeichen von Wertschätzung. SPORT1-Note: 3

JONATHAN TAH: Kam in der 73. Minute für Upamecano in die Partie, die zu dem Zeitpunkt schon entschieden war. SPORT1-Note: keine Bewertung.

LENNART KARL: Ab der 73. Minute statt Olise auf dem Platz. Sorgte mit einem Fernschuss für ein wenig Gefahr. SPORT1-Note: keine Bewertung.