FC Bayern gibt Kader für die Champions League bekannt

Christopher Mallmann 03.09.2025 • 21:21 Uhr Die Ligaphase der Champions League startet in zwei Wochen. Vorab gibt der FC Bayern seinen Kader bekannt.

Alle Kader für die anstehende Ligaphase der Champions League sind am Mittwochabend offiziell bekannt gegeben worden - und dem des FC Bayern gehören auch die aktuellen Sorgenkinder an.

Der dauerverletzte Alphonso Davies (Kreuzbandriss) ist auf der Liste ebenso zu finden wie Jamal Musiala (Wadenbeinbruch und ausgekugeltes Sprunggelenk) und Hiroko Ito (Mittelfußbruch).

Während Davies und Ito noch im Laufe des Herbstes zurück erwartet werden, ist der Zeitpunkt des Comebacks von Musiala völlig offen. Zuletzt äußerte der 22-Jährige den Wunsch, zumindest bis zum Ende des Jahres wieder auf dem Platz zu stehen.

Weiterer Bayern-Verletzter

Neben den Langzeitverletzten steht auch der aktuell fehlende Tom Bischof im Kader der Ligaphase. Der 20-Jährige unterzog sich jüngst einer Blinddarmoperation, auch der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch unklar.

Die Gegner des deutschen Rekordmeisters sind der FC Chelsea, der FC Arsenal, Paris Saint-Germain, Sporting Lissabon, die PSV Eindhoven, Club Brügge und Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien sowie der zyprische Meister Paphos FC.