FC Bayern gibt Kader für die Champions League bekannt

Alle Kader für die anstehende Ligaphase der Champions League sind am Mittwochabend offiziell bekannt gegeben worden - und dem des FC Bayern gehören auch die aktuellen Sorgenkinder an.
Bayern gibt CL-Kader bekannt
Der dauerverletzte Alphonso Davies (Kreuzbandriss) ist auf der Liste ebenso zu finden wie Jamal Musiala (Wadenbeinbruch und ausgekugeltes Sprunggelenk) und Hiroko Ito (Mittelfußbruch).
Während Davies und Ito noch im Laufe des Herbstes zurück erwartet werden, ist der Zeitpunkt des Comebacks von Musiala völlig offen. Zuletzt äußerte der 22-Jährige den Wunsch, zumindest bis zum Ende des Jahres wieder auf dem Platz zu stehen.
Weiterer Bayern-Verletzter
Neben den Langzeitverletzten steht auch der aktuell fehlende Tom Bischof im Kader der Ligaphase. Der 20-Jährige unterzog sich jüngst einer Blinddarmoperation, auch der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist noch unklar.
Die Ligaphase der Champions League beginnt am 16. September und endet am 28. Januar des kommenden Jahres.
Die Gegner des deutschen Rekordmeisters sind der FC Chelsea, der FC Arsenal, Paris Saint-Germain, Sporting Lissabon, die PSV Eindhoven, Club Brügge und Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien sowie der zyprische Meister Paphos FC.
Zum Auftakt empfangen die Bayern die Blues in der Allianz Arena.