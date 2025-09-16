Newsticker
Champions League>

FC Bayern: Rummenigge widerspricht Hoeneß

Rummenigge widerspricht Hoeneß

Karl-Heinz Rummenigge widerspricht Uli Hoeneß, der zuletzt behauptete, Bayern würde in einer Underdog-Rolle in der Champions League antreten.
Uli Hoeneß ist in der Jubiläumssendung zum 30. Geburtstag der Sendung mal wieder zu Gast im Doppelpass. Dabei tut der Ehrenpräsident des FC Bayern wie gewohnt ungefiltert seine Meinung kund, teilt kräftig aus und verrät interessante Details rund um seinen Herzensklub.
Maximilian Huber
Geht der FC Bayern München als Underdog ins Rennen um den Champions-League-Titel? Karl-Heinz Rummenigge ist sich in dieser Frage uneins mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

„Nein. Da stimme ich Uli Hoeneß ausnahmsweise nicht zu, wenn er sagt, wir seien das Hoffenheim der Champions League“, sagte Rummenigge im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Außenseiter sind wir nie! Wir sind vielleicht auch nicht immer Topfavorit, aber das ist gar nicht schlecht.“

Bayern „so wie Hoffenheim“ in der Königsklasse?

Hoeneß hatte zuletzt betont, Bayern München würde „so wie Hoffenheim in die Champions-League-Saison“ gehen. Doch genau darin sehe Hoeneß einen Vorteil für den deutschen Rekordmeister: „Das genau ist unsere Chance. Ich freue mich auf die Saison.“

Auch Lothar Matthäus hatte jüngst sein Unverständnis über Hoeneß‘ Aussage geäußert.

„Ich kann Uli nicht ganz folgen. Hoffenheims Chancen auf die Meisterschaft in der Bundesliga sind weitaus geringer als die des FC Bayern in der Königsklasse“, sagte Matthäus bei Sky.

