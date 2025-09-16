Matthäus widerspricht Hoeneß: "Kann Uli nicht folgen"

Franziska Wendler 16.09.2025 • 11:59 Uhr Uli Hoeneß sieht den FC Bayern in der Königsklasse als Außenseiter. Lothar Matthäus widerspricht vehement.

Vor gut einer Woche erklärte Uli Hoeneß, der FC Bayern gehe als Außenseiter in die neue Champions-League-Saison. Als Vergleich zog er dabei die Chancen der TSG Hoffenheim auf die Meisterschaft in der Bundesliga heran.

Für Lothar Matthäus eine unverständliche Aussage. „Ich kann Uli nicht ganz folgen. Hoffenheims Chancen auf die Meisterschaft in der Bundesliga sind weitaus geringer als die des FC Bayern in der Königsklasse“, konstatierte er in seiner Sky-Kolumne.

„Für mich gehört Bayern zu den sechs besten Mannschaften in Europa und zu dem Kreis der Teams, die den Titel gewinnen können“, so Matthäus.

Hoeneß widerspricht Matthäus

Zu jenen Teams gehören aus seiner Sicht neben den Münchnern Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der FC Liverpool, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City und „mit Abstrichen auch der FC Arsenal“.

So sieht der Rekord-Nationalspieler „nur zwei, drei Teams, die in der Breite einen besser aufgestellten Kader haben, andererseits kann Breite im Kader auch gefährlich sein, wenn es viele unzufriedene Spieler gibt“, ist sich Matthäus sicher.

Der Kader der Münchner ist demnach aber gut aufgestellt. „Die Qualität der Spieler und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sind groß. Sie haben mit Luis Díaz einen guten Einkauf und mit Nicolas Jackson ein gutes Leihgeschäft gemacht. Und sie haben sich mit den deutschen Nationalspielern Jonathan Tah und Tom Bischof verstärkt.“

Und weiter: „Uli Hoeneß sagt seit Jahren, dass junge Spieler eingebaut werden müssen. Jetzt ist es endlich einmal eine Chance für diese jungen Spieler wie Bischof oder Lennart Karl, Einsatzzeiten zu bekommen und sich zu zeigen.“

Matthäus glaubt an Bayern-Sieg gegen Chelsea

Ernst wird es für die Münchner in der Champions League erstmals am Mittwochabend, wenn mit dem FC Chelsea der Klubweltmeister in der Allianz Arena gastiert (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Matthäus glaubt dabei fest an einen Sieg des FCB, der die „Lehren aus der vergangenen Champions-League-Saison“ gezogen haben dürfte.