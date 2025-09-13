FC Bayern: "Vincent Kompany ist für mich der Schlüssel"

Maximilian Huber 13.09.2025 • 13:17 Uhr Matthias Sammer lobt Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen und macht den Belgier als großen Faktor aus, warum der FC Bayern zu den Anwärtern auf den Champions-League-Titel zählt.

Matthias Sammer hat den FC Bayern vor dem Start der neuen Champions-League-Saison zu den Titelanwärtern gezählt und dies in erster Linie an Cheftrainer Vincent Kompany festgemacht.

„Vincent Kompany ist für mich der Schlüssel. Er gefällt mir. Er ist unaufgeregt. Er strahlt Überzeugung, Gewissheit und Ruhe auf die Mannschaft aus“, erklärte der 58-Jährige im Interview mit Sport Bild. „Viele sagen ja, dass erst Anfang, Mitte 50 bis Mitte 60 der Höhepunkt der Trainer ist. Aber da zeigen Kompany und auch einige andere, die altersmäßig eigentlich noch weit davon entfernt sind, sehr gute Ansätze.“

„Im Transferfenster wird alles überbewertet“

Der FC Bayern eröffnet seine neue Spielzeit in der Champions League am Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen den FC Chelsea. Mit den Londonern hatten die Verantwortlichen des FC Bayern erst jüngst jede Menge Austausch, am Deadline Day finalisierte der deutsche Rekordmeister die Leihe von Chelseas Angreifer Nicolas Jackson.

Rückblickend bewertete Sammer das Vorgehen der Bayern auf dem Transfermarkt als erfolgreich. Der ehemalige deutsche Nationalspieler zeigte aber auch Schwierigkeiten auf, mit denen unter anderem FCB-Sportvorstand Max Eberl konfrontiert war.

„Im Transferfenster wird ja immer alles überbewertet. Wenn Max Eberl da nicht Messi und Ronaldo in jungen Jahren verpflichtet, wird alles diskutiert“, so Sammer deutlich.

„Ich hatte vier Jahre das Vergnügen, in München zu arbeiten und kenne das. Ich denke, dass es eine gute Kombination zwischen den sportlichen Verantwortlichen des Vereins, Max Eberl und Christoph Freund, im Zusammenspiel mit Vincent Kompany ist. Dort ist ein Vertrauensverhältnis vorhanden, und man hat versucht, einen guten Kompromiss zwischen monetärem Wahnsinn und gleichzeitig sportlicher Qualität zu finden. Geld in die Hand zu nehmen und dann klug einzusetzen. Ich glaube, das gelingt.“