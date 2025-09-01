FC Bayern: Transfer-Saga um Jackson immer verrückter!

SPORT1 01.09.2025 • 13:28 Uhr Der Transferpoker um Nicolas Jackson könnte die nächste spektakuläre Wende erhalten. Die Verhandlungen zwischen Bayern und Chelsea sollen wieder laufen - nur einen überrascht das nicht.

Nicolas Jackson befindet sich weiter mit einem Bein in München und mit dem anderen in London. Denn die irre Transfer-Saga könnte nun ihre nächste Wende erhalten.

Laut Transfer-Experte Ben Jacobs hat der FC Bayern die Fährte doch noch einmal aufgenommen. Auch gemäß Informationen von Sky steht ein Deal, der zuvor bereits als „Off” vermeldet worden war, wieder im Raum.

Fabrizio Romano repostete hingegen zunächst seine eigene Meldung, wonach man einen Deal am Deadline Day nicht ausschließen könne. Ihm zufolge soll der Deal nie vom Tisch gewesen sein.

Einen Schritt weiter geht sogar BBC-Reporter Nizaar Kinsella. Er erwartet, dass der Wechsel nach München vor Schließung des Transferfensters noch klappen wird. Dies bestätigte kurz darauf die Bild, alle Parteien sollen diesbezüglich optimistisch sein.

Jackson doch zum FC Bayern? Konditionen unklar

Aus den jüngsten Meldungen geht allerdings nicht hervor, welche Konditionen der Deal umfassen könnte, sollte er doch noch über die Bühne gehen. Chelsea strebt laut The Guardian aber einen Deal mit „vorteilhaften Bedingungen an“.

Der FC Bayern hat bisher eine Leihe mit Kaufoption angestrebt, während die Londoner nach einer Verletzung ihre Meinung änderten und doch auf eine Kaufpflicht bestanden.

Dies soll auch weiterhin der Fall sein, berichtet Daily Telegraph. Dennoch würden der Berater des Spielers, der FC Bayern und Chelsea gemeinsam an einer Lösung arbeiten.

Die Blues hatten den Deal zunächst platzen lassen, nachdem sich Liam Delap verletzt hatte. Ausgehandelt waren übereinstimmenden Medienberichten zufolge zuvor eine Leihgebühr in Höhe von 15 Millionen Euro und eine Kaufoption für weitere 65 Millionen Euro.

FC Bayern: Jackson-Deal galt bereits als abgeblasen

Am Sonntagabend war übereinstimmend berichtet worden - Romano bildete die Ausnahme -, dass der Deal nach Chelseas neuer Forderung vom Tisch sei. Auch Jacksons Berater Diomansy Kamara hatte seine Instagram-Story gelöscht, auf der das Logo der Bayern zu sehen war.

Laut Romano war ein möglicher Jackson-Transfer zu den Bayern aber nie vom Tisch - selbst nach der Information aus München, dass er nach London zurückkehren soll.

Entscheidend für den neuen Bayern-Anlauf soll sein, dass Chelsea mit der Rückkehr von Marc Guiu aus Sunderland über mehr Spielraum verfügt und nun offen für Lösungen sei.

Wie andere Medien in England berichten, kämpft vor allem Jacksons Berater weiterhin hart für einen Wechsel.

Jackson und Berater kämpfen für Wechsel nach München

Nach dem Spiel gegen den FC Augsburg am Samstagabend hatte Sportvorstand Max Eberl bei Sky erklärt, den Spieler nach London zurückschicken zu müssen.

Jackson, der auf die Entscheidung der Blues, der Leihe doch nicht zuzustimmen, wütend reagiert haben soll, befindet sich laut Sky am Montag immer noch in München. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

