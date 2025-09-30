Hattrick Mbappé: Real siegt in Kasachstan

SID 30.09.2025 • 20:44 Uhr Real Madrid kann sich einmal mehr auf seinen Starstürmer verlassen. In Kasachstan gelingt Kylian Mbappé ein Hattrick.

Kylian Mbappé hat Rekordsieger Real Madrid in der Champions League zum zweiten Sieg im zweiten Spiel geschossen. Der französische Starstürmer führte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, bei der auch David Alaba startete, zum Auftakt des zweiten Spieltags der Ligaphase mit einem Hattrick fast im Alleingang zum 5:0 (1:0) beim kasachischen Außenseiter Qairat Almaty. Das Stadion des krassen Außenseiters ist mehr als 6.400 Kilometer per Luftlinie von Madrid entfernt.

Erst verwandelte der formstarke Mbappé einen Foulelfmeter (25.), dann sorgte er nach dem Seitenwechsel mit einem gefühlvollen Heber (52.) und seinem dritten Treffer (73.) für die Entscheidung. Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Díaz (90.+3) erhöhten. Bereits beim Auftaktsieg gegen Olympique Marseille (2:1) war Mbappé für die beiden Treffer der Königlichen verantwortlich gewesen. In der Liga hat der 26-Jährige nach sieben Partien bereits acht Tore auf dem Konto.

Almaty ärgerte den Favoriten im ersten Champions-League-Heimspiel der Klubgeschichte nur zu Beginn. Bereits nach wenigen Sekunden hatte Dastan Satpajew aus wenigen Metern die große Chance zum 1:0. Mit einer Slapstick-Aktion verhalfen die Kasachen dem Gast dann zur Führung: Eine Bogenlampe vor dem eigenen Strafraum köpfte Jegor Sorokin zu kurz zurück zum eigenen Torhüter, Franco Mastantuono spritzte dazwischen und wurde gefoult. Mbappé blieb vom Punkt eiskalt.

Nach einem langen Ball von Torhüter Thibaut Courtois legte Mbappé nach. Danach sparte Real, das in der Liga zuletzt mit 2:5 im Stadtderby gegen Atlético verloren hatte, Kräfte und überließ den Kasachen den Ball.

Mbappé bei Real in Topform

Nach einem VAR-Eingriff wurde ein Foulelfmeter für die Gastgeber zurückgenommen, wenig später traf Mbappé zur Entscheidung. In der 81. Minute durfte der Torjäger dann vom Platz. Camavinga und Díaz schraubten anschließend das Ergebnis in die Höhe.