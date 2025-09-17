Leverkusen in Kopenhagen ohne Tella

SID 17.09.2025 • 14:27 Uhr Offensivspieler Nathan Tella muss nach seiner starken Leistung gegen Frankfurt in der Champions League passen.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen muss zum Auftakt der Ligaphase der Champions League auch auf Angreifer Nathan Tella verzichten. Der 26-Jährige, der im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (3:1) einen Schlag aufs Knie bekommen hatte, verpasste am Mittwochmittag das Abschlusstraining und fehlt im Aufgebot für das Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN).

Nach dem Spiel gegen die Eintracht am vergangenen Freitag hatte Leverkusen bereits den Ausfall von Exequiel Palacios (Sehnenverletzung im Adduktorenbereich) bis zum Jahresende bekannt gegeben. Die Anspannung vor dem ersten Königsklassen-Spiel der Saison sei dennoch „hoch“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes vor der Abreise nach Dänemark. Die Champions League sei „immer etwas Besonderes“.