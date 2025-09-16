Rummenigge erwartet "Lerneffekt" beim FC Bayern

Maximilian Huber 16.09.2025 • 10:40 Uhr Karl-Heinz Rummenigge erwartet vom FC Bayern eine deutliche Steigerung in der Ligaphase der Champions League. Das neue System der Königsklasse imponiert der Bayern-Ikone.

Karl-Heinz Rummenigge hat das neue Ligaformat der Champions League gelobt. „In der alten Gruppenphase war nach dem vierten Spieltag oft schon alles entschieden. Bayern München war regelmäßig durch, und es gab ein, zwei bedeutungslose Spiele“, sagte der 69-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der neuen Spielzeit.

„Ich ticke da als Fußballfan. Allein der Umstand, dass bei der Premiere mit Bayern München, Real Madrid, Manchester City und Paris Saint-Germain gleich vier Top-Teams in die Playoffs mussten, war für mich der Beweis, wie viel spannender dieses System ist.“

Der UEFA sei durch die Einführung des neuen Systems „ein echter Coup gelungen“ - auch weil die Topteams direkt von Beginn an gefordert sind, um eine Teilnahme an den Playoffs zur K.o.-Phase zu umgehen.

Bayern? „Erwarte einen deutlichen Lerneffekt“

„Vor einem Jahr war vieles noch neu, da sind manche Topvereine die eine oder andere Partie noch etwas lockerer angegangen. Da erwarte ich jetzt einen deutlichen Lerneffekt“, sagte Rummenigge.

Auch der FC Bayern hatte in der vergangenen Spielzeit eine Extrarunde gedreht und sich gegen Celtic Glasgow zum Einzug ins Achtelfinale gequält.